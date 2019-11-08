В тульском экзотариуме пройдёт научный квест

Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие.

Этот праздник отмечается ежегодно 10 ноября – он подчёркивает важную роль науки в обществе и повседневной жизни. Тульский областной экзотариум подготовил для своих гостей познавательный science-квест «Наука вокруг», который позволит лучше узнать родной город и познакомиться с великими российскими учёными, в честь которых названы улицы Тулы.

Участники узнают, как были изобретены прототипы популярных вещей, которыми мы пользуемся, попробуют опытным путём объяснить природные явления и познакомятся с изобретениями, появившимися благодаря наблюдениям за животными.

Каждый участник получит памятный подарок. Квест пройдёт 9 и 10 ноября, с 12.00 до 16.00, по адресу: ул. Октябрьская, 26. Стоимость входных билетов: взрослый – 200 рублей, детский – 150 рублей, льготный – 100 рублей.