Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Богородицке на ходу задымился локомотив
В происшествии никто не пострадал.
Около девяти утра в Богородицке на 252-м км Московской железной дороги произошло задымление локомотива. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
Как сообщили Myslo в пресс-службе Тульского филиала МЖД, поезд следовал по маршруту «Елец — Узловая». В одной из секций локомотива произошло задымление, которое было ликвидировано совместными усилиями локомотивной бригады и прибывшим пожарным расчетом.
На движение других поездов ситуация не повлияла.
Другие статьи по темам
Регоператор «МСК-НТ» напоминает о необходимости оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО вовремя