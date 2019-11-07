В Богородицке на ходу задымился локомотив

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В происшествии никто не пострадал.

Около девяти утра в Богородицке на 252-м км Московской железной дороги произошло задымление локомотива. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Тульского филиала МЖД, поезд следовал по маршруту «Елец — Узловая». В одной из секций локомотива произошло задымление, которое было ликвидировано совместными усилиями локомотивной бригады и прибывшим пожарным расчетом.

На движение других поездов ситуация не повлияла.