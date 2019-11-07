новости
новости
Регистрация
В Богородицке на ходу задымился локомотив
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Богородицке на ходу задымился локомотив

В происшествии никто не пострадал.

Около девяти утра в Богородицке на 252-м км Московской железной дороги произошло задымление локомотива. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Тульского филиала МЖД, поезд следовал по маршруту «Елец — Узловая». В одной из секций локомотива произошло задымление, которое было ликвидировано совместными усилиями локомотивной бригады и прибывшим пожарным расчетом.

На движение других поездов ситуация не повлияла.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:57 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
локомотивзадымился локомотивМЖД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Регоператор «МСК-НТ» напоминает о необходимости оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО вовремя
Регоператор «МСК-НТ» напоминает о необходимости оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО вовремя
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет взносов граждан
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет взносов граждан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.