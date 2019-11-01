новости
новости
Регистрация
В Пролетарском районе из-за тройного ДТП образовалась пробка

В Пролетарском районе из-за тройного ДТП образовалась пробка

Неподалеку от пересечения с ул. Калинина столкнулись три легковушки.

Утром 1 ноября неподалеку от пересечения улиц Калинина и Ложевой в Туле произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — Lada Xray, Lada Granta и ВАЗ-2114. По предварительной информации, аварию спровоцировала «четырнадцатая», водитель которой слишком резко перестроился в другой ряд.

На его маневр не смогла быстро отреагировать водитель Xray, после чего предполагаемый виновник столкнулся с Lada Granta.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. Однако участники серьезно ухудшили и без того сложную обстановку на этом участке. Наверное, многие туляки опоздали на работу.

Напомним, ранее на улице Ложевой в районе поворота на Восточный обвод произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 64, и велосипедиста.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:15 +8
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
тройное ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кредиты, тахографы, суверенный рунет: Какие законы вступают в силу 1 ноября
Кредиты, тахографы, суверенный рунет: Какие законы вступают в силу 1 ноября
В подземном переходе на ул. Мосина в Туле появились электроподъемники
В подземном переходе на ул. Мосина в Туле появились электроподъемники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.