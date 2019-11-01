В Пролетарском районе из-за тройного ДТП образовалась пробка

Неподалеку от пересечения с ул. Калинина столкнулись три легковушки.

Утром 1 ноября неподалеку от пересечения улиц Калинина и Ложевой в Туле произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — Lada Xray, Lada Granta и ВАЗ-2114. По предварительной информации, аварию спровоцировала «четырнадцатая», водитель которой слишком резко перестроился в другой ряд.

На его маневр не смогла быстро отреагировать водитель Xray, после чего предполагаемый виновник столкнулся с Lada Granta.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. Однако участники серьезно ухудшили и без того сложную обстановку на этом участке. Наверное, многие туляки опоздали на работу.

Напомним, ранее на улице Ложевой в районе поворота на Восточный обвод произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 64, и велосипедиста.