В подземном переходе на ул. Мосина в Туле появились электроподъемники
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее Myslo сообщал, что по поручению губернатора Алексея Дюмина на всех четырех подземных пешеходных переходах Тулы появится специальное оборудование для маломобильных групп населения.
В рамках решения координационного совета по делам инвалидов при администрации города с участием общественных объединений инвалидов принято решение по оборудованию подземных переходов автоматическими электроподъемниками наклонного типа.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 1 ноября установку электрического подъемника наклонного типа завершат на самом большом городском подземном переходе — на пересечении ул. Советской и Мосина.
Ранее специалисты подрядной организации проложили питающие электрокабели для подключения оборудования.
После завершения работ на ул. Мосина рабочие приступят к остальным трем объектам. Соответствующие контракты уже заключены, оборудование изготовлено.
До конца года электрическими подъемниками будут оборудованы все четыре подземных перехода Тулы.