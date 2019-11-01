В подземном переходе на ул. Мосина в Туле появились электроподъемники

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ранее Myslo сообщал, что по поручению губернатора Алексея Дюмина на всех четырех подземных пешеходных переходах Тулы появится специальное оборудование для маломобильных групп населения.

В рамках решения координационного совета по делам инвалидов при администрации города с участием общественных объединений инвалидов принято решение по оборудованию подземных переходов автоматическими электроподъемниками наклонного типа.



Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 1 ноября установку электрического подъемника наклонного типа завершат на самом большом городском подземном переходе — на пересечении ул. Советской и Мосина.

Ранее специалисты подрядной организации проложили питающие электрокабели для подключения оборудования.





После завершения работ на ул. Мосина рабочие приступят к остальным трем объектам. Соответствующие контракты уже заключены, оборудование изготовлено.



До конца года электрическими подъемниками будут оборудованы все четыре подземных перехода Тулы.