В Алексине ЧОПовцы поймали грабителя, вырвавшего у старушки сумку с продуктами

Сейчас сотрудники полиции ведут работу по выяснению всех деталей его противоправной деятельности.

Ограбление произошло в среду днем. Злоумышленник заприметил пожилую женщину, подбежал к ней, вырвал из рук сумку и попытался скрыться. В сумке 86-летней местной жительницы лежали продукты и 250 рублей.

На помощь старушке поспешили сотрудники ЧОПа, которые стали очевидцами произошедшего.

Они поймали грабителя, позвонили в полицию и держали злоумышленника до приезда стражей порядка.

35-летний безработный и ранее судимый житель Алексина доставлен в отдел МВД для разбирательства. Сейчас сотрудники полиции ведут работу по выяснению всех деталей его противоправной деятельности.