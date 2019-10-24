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В Алексине ЧОПовцы поймали грабителя, вырвавшего у старушки сумку с продуктами

В Алексине ЧОПовцы поймали грабителя, вырвавшего у старушки сумку с продуктами

Сейчас сотрудники полиции ведут работу по выяснению всех деталей его противоправной деятельности.

Ограбление произошло в среду днем. Злоумышленник заприметил пожилую женщину, подбежал к ней, вырвал из рук сумку и попытался скрыться. В сумке 86-летней местной жительницы лежали продукты и 250 рублей. 

На помощь старушке поспешили сотрудники ЧОПа, которые стали очевидцами произошедшего. 

Они поймали грабителя, позвонили в полицию и держали злоумышленника до приезда стражей порядка. 

35-летний безработный и ранее судимый житель Алексина доставлен в отдел МВД для разбирательства. Сейчас сотрудники полиции ведут работу по выяснению всех деталей его противоправной деятельности.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:35 +2
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