Владельцев водопровода в Донском привлекут к ответственности

Жители Тульской области жаловались губернатору на плохое водоснабжение. В какой стадии решение проблем, разбирался Алексей Дюмин 23 октября 2019 года.

Богородицкий район

На частые отключения воды по всему городу, слабый напор и отвратительное качество воды жаловалась губернатору жительница Богородицка Кристина Шахова. А Валентина Платова от имени односельчан хутора Шахтерский писала обращение к главе региона на отсутствие водоснабжения в поселке.

- Я ставил задачу уйти от традиционного латания дыр и перейти к системному решению проблемы, к комплексной модернизации системы водоснабжения. В 2019 году по региональной программе «Чистая вода» Богородицкому району впервые за 40 лет выделено 20 млн руб. Что сделано и еще предстоит сделать? – обратился к главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину губернатор Тульской области.

Оказалось, что в этом году капитально отремонтирован магистральный водовод протяженностью 5,7 км и одна скважина. Вторая будет отремонтирована в ноябре этого года. Это позволит к концу года наладить водоснабжение города и подключить к водопроводу хутор Шахтерский, в котором проживает 500 человек.

Сейчас качество воды в Богородицке очень плохое – она мутная и имеет превышение ПДК по железу.

В этом году разработана документация на реконструкцию станции обезжелезивания Васильевского водозабора. На реконструкцию потребуется 15 млн руб., которые уже заложены в региональный бюджет на 2020 год по программе «Чистая вода». Реконструкция начнется в 2020 году.

В следующем году будет смонтирована запорная арматура на водоводах. Это позволит во время аварий отключать от водоснабжения не весь город, а только район, где произошла авария.

Реконструкция требуется и системе водоснабжения в селе Новопокровское – с такой просьбой к губернатору обращался Николай Ведников. На одной из двух скважин, из которых получает воду село, будет построена система водоочистки, а ко второй подведут резервный 2-километровый водовод. До 2020 года все работы будут завершены.

Алексинский район

С 2017 года на контроле находится обращение жительницы села Першино Алексинского района Натальи Королевой о плохом качестве воды. В селе проживают 153 человека, вода подается от двух скважин, построенных в 2014 году. Содержание железа в воде превышает ПДК. Поэтому здесь строят станцию обезжелезивания. Цена вопроса 800 тыс. руб из бюджета муниципалитета. Оборудование уже закуплено, сейчас идут работы по подготовке площадки для его установки. По словам главы администрации Алексинского района Павла Федорова, все работы будут завершены к 1 декабря 2019 года.

Жители Алексина жаловались губернатору, что с окончанием отопительного сезона они остаются без горячей воды. Этой проблеме уже 10 лет, и она до сих пор так и не решена.

30 тысяч алексинцев весной и летом греют воду в кастрюлях!

По словам Павла Федорова, в Алексине началась самая масштабная за 30 лет реконструкция теплоснабжения и горячего водоснабжения. После завершения работ жители 4 микрорайонов будут получать горячую воду круглый год. Этот проект – результат концессионного соглашения администрации района, правительства Тульской области и ООО «Алексинская тепло-энергокомпания» (входит в холдинг ПАО «КСС Групп»). Общий объем инвестиций в программу на 4 года - 1,1 млрд рублей.

Сейчас идет строительство котельной на улице Монтажной мощностью 10 МВт и наружных сетей горячего водоснабжения. До конца года будет смонтировано 22,4 км. К концу отопительного сезона, в апреле 2020 года, жители микрорайонов Соцгород и Высокое будут постоянно обеспечены горячей водой.

Жители микрорайона Горушки будут получать бесперебойно горячую воду после модернизации котельной в 2021 году. А в 2021 году начнется строительство сетей горячего водоснабжения в микрорайоне Петровский.

Губернатор поручил главе администрации Алексина разработать совместно с управляющими компаниями города график реконструкции внутридомовой системы.

Донской

Этот город, по словам губернатора, лидер антирейтинга по количеству обращений по вопросам водоснабжения. Одно из них – от Галины Лоханкиной из Северо-Задонска, много лет страдающего без воды.

- Два года подряд мы выделяем средства, чтобы изменить ситуацию в городе. Что сделано - доложите! – потребовал от главы администрации Донского Руслана Бутова губернатор.

В Северо-Задонске за счет средств из резервного фонда правительства региона заменены 15 км аварийных сетей и оборудование насосных станций, смонтирована станция обезжелезивания.

В 2019 году за счет средств программы «Чистая вода» разработан проект строительства водопроводной сети в микрорайоне Центральный - от ул. Родников до ул. Пионерской, определен подрядчик работ, стоимость которых 3,8 млн. руб.

Но даже после этих работ проблема водоснабжения останется острой. Страдают 40 тысяч жителей микрорайонов Центральный, Комсомольский, Новоугольный, Подлесный, Шахтерский и Рудный по простой причине – сети водоснабжения находятся в частной собственности. И выделение бюджетных средств на их реконструкцию незаконно.

- До конца года собственник проведет реконструкцию Михайловского водозабора, это важный объект для города. Но этого крайне мало для нормального водоснабжения Донского, - заявил Руслан Бутов.

Разговор с собственником компании, обслуживающей водопроводные сети Донского, Андреем Киселевым был очень жестким и на повышенных тонах.

- На протяжении нескольких лет вы собирали с граждан деньги, но ни копейки не вложили в модернизацию сетей! То, что вы творите – это беспредел! От вашего бездействия и халатности страдают тысячи людей! Разговоры закончены! Я подключил прокуратуру и просто так дело не оставлю, - заявил губернатор.

По словам представителя прокуратуры, руководителю предприятия выдано предписание - произвести гражданам перерасчет платы за некачественную услугу водоснабжения. Против него возбуждено дело об административном правонарушении. Идет проверка расходования денежных средств населения, поступающих на счет организации.

Еще одна жалоба от 140 жителей Новоугольного поступала губернатору буквально накануне совещания – прошли все обещанные сроки запуска водозабора. А воды все нет и нет.

По словам Руслана Бутова, в течение 5 дней объект будет зарегистрирован в муниципальную собственность и поставлен на кадастровый учет. В этот же день объект будет запущен.

Ефремов

В обращении жителей из села Шилово Ефремовского района речь шла о восстановлении системы водоснабжения и замене водопроводных труб.

По словам главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева, разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы водоснабжения в c. Шилово» на сумму 3,5 млн руб. будет закончена 15 декабря 2019 года. После получения заключения экспертизы будет подана заявка на включение объекта в региональную программу «Чистая вода» в 2020 г. Ориентировочно стоимость строительства объекта составит 20 млн руб. После реализации проекта воду получат 800 человек.

Заокский

Еще одно коллективное обращение к губернатору - об организации водоснабжения в домах поселка Дом отдыха «Велегож». Жители опасаются, что санаторий «Велегож» откажется обеспечивать водой жилые дома.

- Аналогичные сигналы поступают из санатория «Краинка». Это уникальные объекты, которые вы превратили… ужас во что! Ни копейки не вкладываете, а цены повышаете! – заявил губернатор Сергею Кожевникову, и.о. председателя Тульской Федерации профсоюзов, в чьей собственности находятся эти здравницы.

Губернатор поручил в ускоренном режиме передать водопроводное хозяйство от профсоюзов (собственника и учредителя санатория-курорта «Велегож») в муниципалитет. Такое решение позволит муниципалитету провести ремонт изношенных сетей.

Новомосковск

Были жалобы и на водоснабжение в поселке Правда Новомосковска.

По словам первого зама главы администрации города Федора Сизова, в 2017 году был выполнен капитальный ремонт местной водопроводной сети по поселку. Чтобы в полной мере использовать мощности проекта «Большая вода», нужно проложить 7 км водовода. Финансовую поддержку в этом окажет компания «НАК «Азот»».

По словам исполнительного директора АО «НАК «Азот»» Александра Савенкова, строительные работы будут закончены 15 февраля 2020 года.

- Водоснабжение – один из наиболее проблемных вопросов для региона. Его решение - в числе приоритетов и находится на моем контроле. Обязательства, которые взяли на себя главы администраций, должны быть выполнены. В ближайшее время рассмотрим вопрос по Большой Туле, - подвел итоги Алексей Дюмин.