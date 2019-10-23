Суд смягчил наказание бывшему главе тульского МЧС Ришату Нуртдинову

22 октября 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию адвоката бывшего главы ГУ МЧС России по Тульской области Ришата Нуртдинова на приговор Тульского гарнизонного военного суда от 24 июня 2019 года.

Как сообщил корреспонденту Myslo адвокат Валерий Казаков, приговор был изменен. Суд вернул Нуртдинову звание генерал-майора запаса, а наказание в виде лишения свободы постановил считать условным. Иск на возмещение причиненного преступлением ущерба остался в прежнем объеме — 20 млн рублей.

Ришата Нуртдинова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем существенное нарушение прав и интересов государства с причинением тяжких последствий.

Кроме того, в ходе судебного следствия сумма ущерба снизили с 68 млн до 20 млн рублей.

Нуртдинову было назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима, также его лишили звания генерал-майор запаса и постановили возместить причиненный ущерб. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Уголовное дело связано с внедрением в Туле в рамках реализации Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ» комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, критически важных объектов и территории города.

Система очень объемная и должна была включать целый набор подсистем: информационно-навигационного сопровождения; автоматического видеомониторинга на дорогах; пожарного мониторинга в лесах, на социально значимых объектах и территориях с массовым пребыванием людей; систем слежения за изменениями погоды и радиационного фона, паводковой обстановки; контроля безопасности граждан на объектах ЖКХ; защиты, информирования и оповещения населения на транспорте и в школах; контроля за состоянием мостов. Все эти камеры и датчики должны были моментально сообщать об изменениях на том или ином объекте.

Но в реальности система эта не работала ни дня так, как задумывалась.

Свидетели в суде рассказывали, что работа по внедрению системы в Туле велась в 2011-2012 годах. Она подразумевала установку камер видеонаблюдения на территориях 77 школ и нескольких десятках перекрестков города, а также датчиков контроля работы котельных, трансформаторных и газораспределительных подстанций, водозаборов.

В пилотном режиме в рамках системы функционировала подсистема контроля за состоянием коммуникаций в многоквартирном доме и противопожарная подсистема, предупреждающая о возгорании в лесах (была смонтирована в Центральном парке). Данные со всех систем стекались в ситуационный центр, созданный при региональном ГУ МЧС.

Передача данных в центр и была основным требованием для подрядчика, при этом определённых требований к технике или программному обеспечению не было. Собственно, в отсутствии жестких требований к технике и программному обеспечению и заключался главный подвох.

Удивительно, что при многомиллионной сумме контракта — около 140 млн рублей — заказчик не предусмотрел этого.

То есть камеры и программы можно было установить любые: главное, чтобы данные поступали в центр.

Контроль за исполнением контракта велся просто: в ситуационный центр поступают данные с камер или датчиков — задача выполнена. Какая именно техника при этом и каким образом смонтирована и на каком программном обеспечении работает, проверить было невозможно. Этого не было в техзадании.

С одной стороны, такие «облегченные» требования к заказу упрощали его исполнение, но, с другой стороны, создавали проблемы самому заказчику. Генеральный подрядчик ООО «Фентези Лайт» на субподряд нанял различные организации, которые работали на собственном программном обеспечении, часто они были несовместимы друг с другом: не устанавливались или выводили из строя уже установленные ранее подсистемы.

– Из-за различий в программном обеспечении, которым пользовались субподрядчики, система постоянно выходила из строя. Приходилось вызывать их для ремонта в рамках гарантийного обслуживания. Но в 2014 году, когда гарантийный срок истёк, они перестали выходить на связь. Работа системы остановилась, — рассказал свидетель Косов.