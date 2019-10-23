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Житель Киреевска хранил в своем гараже почти 4 кг марихуаны
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Житель Киреевска хранил в своем гараже почти 4 кг марихуаны

Полицейские изъяли наркотическую массу. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого в незаконном наркообороте.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, полицейские располагали сведениями, что житель Киреевска в своем гараже может хранить наркотики растительного происхождения. При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились.

В гараже мужчины была обнаружена и изъята растительная масса. Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что подозреваемый хранил в своем гараже марихуану общей массой 3 кг 700 г.

45-летний ранее судимый местный житель задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:26 +1
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