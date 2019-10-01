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На трассе М-2 Ford Focus впечатался в столб
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-2 Ford Focus впечатался в столб

В аварии пострадали четыре человека.

30 сентября в 9.45 на 126-м километре трассы М-2 «Крым» 46-летний водитель автомобиля Ford Focus, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в отбойник, а затем — в столб.
 
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадали водитель и три его пассажира: 43-летняя женщина, 8-летний мальчик и 10-летняя девочка. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.
 
В момент ДТП пассажиры, находившиеся в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:20 +2
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