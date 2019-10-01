На трассе М-2 Ford Focus впечатался в столб

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 сентября в 9.45 на 126-м километре трассы М-2 «Крым» 46-летний водитель автомобиля Ford Focus, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в отбойник, а затем — в столб.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадали водитель и три его пассажира: 43-летняя женщина, 8-летний мальчик и 10-летняя девочка. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.

В момент ДТП пассажиры, находившиеся в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности.