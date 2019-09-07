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В Туле пропал 27-летний мужчина

В Туле пропал 27-летний мужчина

Внимательно посмотрите на фотографию – возможно, вы видели этого человека.

В Туле пропал 27-летний мужчина. Анатолий Владимирович Бобылев ушел из дома 3 сентября в неизвестном направлении и не вернулся. К его поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 180 см, полное телосложение, волосы русые, короткая стрижка, глаза серые.

Был одет: оранжевая футболка, трико темно-серого цвета, темно-синие кеды на шнурках.

Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.

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