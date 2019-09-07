Внимательно посмотрите на фотографию – возможно, вы видели этого человека.

В Туле пропал 27-летний мужчина. Анатолий Владимирович Бобылев ушел из дома 3 сентября в неизвестном направлении и не вернулся. К его поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 180 см, полное телосложение, волосы русые, короткая стрижка, глаза серые.

Был одет: оранжевая футболка, трико темно-серого цвета, темно-синие кеды на шнурках.