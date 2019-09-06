В Тульской области продолжают благоустраивать дворы и общественные пространства

В четверг министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков проконтролировал формирование современной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Узловой и Донском. Он отметил, что по поручению губернатора в этом году на благоустройство из бюджета региона дополнительно выделено более 208 млн рублей. Это почти 45% от объема федеральных средств. Общее же финансирование программы в 2019 году — порядка 800 млн рублей.

Олег Дючков, министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области - Проект формирования комфортной городской среды активно реализуется в Тульской области с 2017 года. В предыдущие годы благоустроено 572 объекта, в этом планируем 350 объектов — это 320 дворов и 30 общественных пространств. Также в рамках проекта муниципальные образования области активно участвуют в конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. С 2018 года в различных номинациях победили Крапивна, Чекалин, Венев и Богородицк. Первые два реализуются в 2019 году, еще два будут закончены в 2020 году. Уверены, что программа будет продолжена при активном участии жителей и мы наши города станут еще комфортнее для жителей.

В Узловой в текущем году в программу вошли 18 дворовых и одна общественная территория. В сквере «Героев России», который будет находиться на ул. Горького, обустроят пешеходные дорожки, сделают освещение, детские и спортивные площадки, установят скамейки и высадят деревья. Сейчас его готовность оценивается в 60%, сдача запланирована на сентябрь.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что раньше на этом месте был пустырь. Общая площадь сквера составляет 5,5 га, в домах рядом с ним живет около 3,5 тысяч жителей.

Николай Терехов, глава администрации МО Узловский район - Сквер имеет три радиуса, соединенных между собой дорожками. В сквере будут две детские площадки для разного возраста — как для маленьких, так и для тех, кто постарше. В конце будут две спортивные площадки — одна игровая, а на второй наше подрастающее поколение сможет заниматься силовыми видами спорта. Также запланированы волейбольная площадка и зона тишины для мам с колясками. Общий проект по смете стоил чуть более 25 млн рублей, но после аукционных торгов мы получили небольшую экономию и сейчас смета при реализации составляет 22,6 млн.

По словам Николая Терехова, сквер входит в Парк культуры и отдыха машиностроителей, который, в свою очередь, соединяется со стадионом. В результате город получил единую большую благоустроенную территорию, где жители могут отдыхать и заниматься спортом.

При благоустройстве сквера «Героев России» особое внимание уделили пожеланиям узловчан по пешеходным дорожкам. Поэтому они будут находиться там, где люди ходят «исторически» и где это удобно местным жителям.

Благоустройство территории и создание сквера «Героев России» — только первый этап. Планируется, что здесь вспомнят Героев Советского Союза, а также соцтруда.

- Герои - это не только те люди, которые воевали, но и, безусловно те, кто восстанавливал нашу страну, — объяснил концепцию глава администрации района. — Узловая гордится и великими разведчиками, и нашим земляком Авраамием Павловичем Завенягиным, который практически создавал ядерный щит нашей страны. Нам есть чем гордиться, и я думаю, что соприкосновение момента отдыха с каким-то историческими моментами как раз будет помогать в такой достаточно комфортной форме познавать историю нашему молодому поколению.

Нина Притула, председатель общественного территориального совета, жительница дома № 35 по ул. Радужной. - Дома у нас красивые, и хотелось, чтобы и рядом с ними было что-то красивое. И дети, и подростки, и пенсионеры — каждый будет гулять по-своему. Здесь, конечно, будет уют и красота. Кстати, у нас здесь дети со всего города гуляют — у кого-то здесь родственники, у кого-то знакомые или друзья…

Виктор Быткэ, представитель ОАО «Мосшахтастрой» - По площади это наш самый большой объект, но он интересный и достаточно кропотливый. Сложного ничего нет, но работу нужно выполнять качественно и в срок. Интересен тем, что это не ровная поверхность, а ландшафт, который благоустраивается в том виде, в котором есть. Его длина 675 м, ширина от 60 до 300 м. Общая площадь — 5470 кв. метров.

В Донском министр ЖКХ региона осмотрел благоустройство сквера Победы на ул. Октябрьской. Эта площадка тоже разделена на несколько секторов для отдыха, занятий спортом или фотографирования. Главная зона — мемориал со звездами Славы, на котором размещены фамилии четырех тысяч погибших в ВОВ дончан. Мемориал, кстати, возвели полностью на спонсорские средства. Сквер полюбился местным жителям и уже успел стать новой точкой, куда обязательно приезжают фотографироваться молодожены.

Руслан Бутов, глава администрации Донского - В рейтинговом голосовании жителей 2019 года у нас победила общественная территория «Зона отдыха «Пляж». Пока это рабочее название. Уже разрабатывается концепция — до 15 сентября она будет готова, и мы обязательно проведем обсуждение с населением. Хотим сделать по-настоящему народную зону отдыха, потому что у нас нет муниципальных пляжей. Цель — бесплатная и любимая жителями общественная территория, и, думаю, мы с этим справимся.

Виктор Раст, председатель совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Донского - Необходимость такого объекта в городе ощущалась уже давно. Этот сквер имеет большое значение для патриотического воспитания — ведь здесь расположены Звезды Славы, на которых фамилии наших земляков- дончан, отдавших свою жизнь за нашу свободу, за независимость Родины. Наши библиотека и музей провели очень большую работу по составлению списков, по созданию книги памяти.

В микрорайоне Северо-Задонск Олег Дючков осмотрел ремонт дворов четырех домов на ул. Школьной, где в рамках проекта провели асфальтирование проезжей части, обустроили парковочный карман и пешеходную дорожку.

- Одна из главных целей проекта — повышение индекса качества городской среды, - отметил министр ЖКХ Тульской области. — Это сложные интегральные показатели, которые учитывают все аспекты комфортности проживания в населенном пункте. В этом году индекс рассчитывается впервые, и в ноябре мы его узнаем, получив стартовые значения для 19 городов Тульской области. Наша цель — ежегодно увеличивать этот индекс качества, чтобы к 2024 году он стал выше на 30%.

Олег Дючков обратил внимание глав администраций на борьбу с «визуальным мусором», а также предложил установить на благоустраиваемых объектах указатели с информацией о нацпроекте. В следующем году при разработке дизайн-проектов министр предложил искать новые подходы и подключить к этой работе молодых архитекторов и урбанистов.