Где бесплатно припарковаться в Туле в День города
Публикуем схемы парковок.
Знакомим вас со списком бесплатных парковочных пространств, где 7 сентября, в День города, можно будет оставить автомобиль во время проведения праздничных мероприятий.
- вблизи ГКЗ (ул. Советская д. 2) — 197 машиномест.
- вблизи пл. Восстания (ул. Советская д. 16) — 80 машиномест
- вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации д. 1) — 96 машиномест
- по улицам Жуковского и Тургеневская вместимость — 411 машиномест
- между улицами Союзная и Благовещенская — 200 машиномест
- вблизи ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская д. 2) — 3200 машиномест
- по ул. Пирогова (от ул. Советская до д. 15 по ул. Пирогова) — 80 машиномест
- вблизи УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская д. 110, д. 73) — 100 машиномест
- по ул. Садовый переулок в районе д. 7 — 50 машиномест
- вблизи пересечения улиц Советской и Коминтерна — 50 машиномест.
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5 сентября, в 12:12, 67 2263 -10
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