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Где бесплатно припарковаться в Туле в День города

Где бесплатно припарковаться в Туле в День города

Публикуем схемы парковок.

Знакомим вас со списком бесплатных парковочных пространств, где 7 сентября, в День города, можно будет оставить автомобиль во время проведения праздничных мероприятий.

  • вблизи ГКЗ (ул. Советская д. 2) — 197 машиномест.
  • вблизи пл. Восстания (ул. Советская д. 16) — 80 машиномест
  • вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации д. 1) — 96 машиномест
  • по улицам Жуковского и Тургеневская вместимость — 411 машиномест
  • между улицами Союзная и Благовещенская — 200 машиномест
  • вблизи ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская д. 2) — 3200 машиномест
  • по ул. Пирогова (от ул. Советская до д. 15 по ул. Пирогова) — 80 машиномест
  • вблизи УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская д. 110, д. 73) — 100 машиномест
  • по ул. Садовый переулок в районе д. 7 — 50 машиномест
  • вблизи пересечения улиц Советской и Коминтерна — 50 машиномест.
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