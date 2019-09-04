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В ДТП на Новомосковском шоссе пострадал грудной ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП на Новомосковском шоссе пострадал грудной ребенок

Малышку госпитализировали.

3 сентября в 11.20 в г Туле на Новомосковском шоссе столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Хендэ IX35». Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала девочка 2019 года рождения. Двухмесячную малышку госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.
 
В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье на руках у матери.
 
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что большинство аварий случается по причине несоблюдения ПДД (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, вождение в утомленном состоянии), и главная задача детских удерживающих устройств — сохранить жизнь и здоровье юных пассажиров.

Ребенок, находясь в автомобиле, является пассивным участником дорожного движения и его безопасность целиком и полностью зависит только от вас.

Уважаемые родители, помните, что даже самые сильные и любящие руки матери не уберегут жизнь ребенка при серьезной аварии. А часто бывает так, что и тот человек, у которого на руках сидит малыш, не пристегнут. В этом случае на ребенка при столкновении обрушится огромный вес взрослого.

Соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности и ни в коем случае не позволяйте детям во время движения «высовываться» из окна автомобиля. Ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить ее можете только вы!
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:54 +2
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