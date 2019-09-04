В ДТП на Новомосковском шоссе пострадал грудной ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 сентября в 11.20 в г Туле на Новомосковском шоссе столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Хендэ IX35». Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала девочка 2019 года рождения. Двухмесячную малышку госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье на руках у матери.

Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что большинство аварий случается по причине несоблюдения ПДД (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, вождение в утомленном состоянии), и главная задача детских удерживающих устройств — сохранить жизнь и здоровье юных пассажиров. Ребенок, находясь в автомобиле, является пассивным участником дорожного движения и его безопасность целиком и полностью зависит только от вас. Уважаемые родители, помните, что даже самые сильные и любящие руки матери не уберегут жизнь ребенка при серьезной аварии. А часто бывает так, что и тот человек, у которого на руках сидит малыш, не пристегнут. В этом случае на ребенка при столкновении обрушится огромный вес взрослого.

Соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности и ни в коем случае не позволяйте детям во время движения «высовываться» из окна автомобиля. Ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить ее можете только вы!