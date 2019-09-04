В ДТП на Новомосковском шоссе пострадал грудной ребенок
Малышку госпитализировали.
Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что большинство аварий случается по причине несоблюдения ПДД (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, вождение в утомленном состоянии), и главная задача детских удерживающих устройств — сохранить жизнь и здоровье юных пассажиров.
Ребенок, находясь в автомобиле, является пассивным участником дорожного движения и его безопасность целиком и полностью зависит только от вас.
Уважаемые родители, помните, что даже самые сильные и любящие руки матери не уберегут жизнь ребенка при серьезной аварии. А часто бывает так, что и тот человек, у которого на руках сидит малыш, не пристегнут. В этом случае на ребенка при столкновении обрушится огромный вес взрослого.