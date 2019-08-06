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Более 600 000 жителей Тульской области получили налоговые уведомления

Более 600 000 жителей Тульской области получили налоговые уведомления

Общая сумма сборов по ним – два миллиарда рублей.

Жители Тульской области с июля начали получать уведомления для уплаты имущественных налогов физических лиц за прошлый год. Уже направлено более 612 тысяч таких документов на сумму 2 млрд рублей.

УФНС России по Тульской области напоминает о возможности получения любых уведомлений от ведомства через личный кабинет. Данные для входа в него можно получить в ближайшей налоговой инспекции. Эта процедура занимает несколько минут.

Оплатить имущественные налоги за прошлый год необходимо до 2 декабря. В противном случае неплательщику будут начисляться пени, он будет ограничен в праве выезда за пределы страны, а имущество и банковские счета могут быть арестованы.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 0
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