Более 600 000 жителей Тульской области получили налоговые уведомления

Жители Тульской области с июля начали получать уведомления для уплаты имущественных налогов физических лиц за прошлый год. Уже направлено более 612 тысяч таких документов на сумму 2 млрд рублей.

УФНС России по Тульской области напоминает о возможности получения любых уведомлений от ведомства через личный кабинет. Данные для входа в него можно получить в ближайшей налоговой инспекции. Эта процедура занимает несколько минут.

Оплатить имущественные налоги за прошлый год необходимо до 2 декабря. В противном случае неплательщику будут начисляться пени, он будет ограничен в праве выезда за пределы страны, а имущество и банковские счета могут быть арестованы.