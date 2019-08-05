В Туле ревнивец на Mercedes открыл стрельбу по «пятнашке», где сидела его бывшая

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По одной из версий, он заметил в легковушке свою бывшую девушку с мужчиной и рассвирепел.

В соцсетях один из жителей Тулы разместил объявление о розыске очевидцев инцидента, произошедшего в ночь на 4 августа на пересечении улиц Халтурина и Демонстрации. По словам автора объявления, примерно в 00.20 водитель Mercedes Viano выстрелил в ВАЗ-2115, а затем скрылся с места преступления.

По неофициальной информации, причиной инцидента на дороге стала ревность. Водитель иномарки увидел в отечественной легковушке свою бывшую девушку с другим мужчиной и открыл стрельбу из пневматического пистолета. По одной из версий, конфликт между мужчинами давний.

– В отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Туле проводится проверка обстоятельств случившегося на пересечении улиц Халтурина и Демонстрации. Все предположительные участники происшествия установлены. По предварительным данным, подозреваемый повредил чужое имущество по мотивам ревности. В результате случившегося никто не пострадал. По итогам проводимой полицией проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.