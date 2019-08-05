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Туляки сообщают о выбросе «ядовитой воды» на проспекте Ленина
Кадр из видео.

Туляки сообщают о выбросе «ядовитой воды» на проспекте Ленина

В ночь на 5 августа видео прорыва снял наш читатель по имени Алексей.

Как рассказал туляк редакции Myslo, сегодня ночью в районе дома №130 по пр. Ленина произошел прорыв коммуникаций.

– Воняет ацетоном, мазутом и ещё какой-то химией, — прокомментировал Алексей. — Откуда течет жидкость, непонятно. В горводоканале мне сказали, что за эту воду не отвечают.

Отметим, что неподалеку от места прорыва находится автомойка.

Корреспонденты Myslo побывали на месте прорыва сегодня утром. Сейчас там сухо. Что случилось там ночью, остается загадкой.

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