В Туле при строительстве детского садика пропали 9 млн рублей

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что при возведении детсада на ул. Ушинского в Туле подрядчик по муниципальному контракту не выполнил работы более чем на 9 млн рублей. Строительство велось с 2013 по 2016 год.

В частности, на объекте не в полном объеме выполнены работы по отделке фасада, устройству отопления, малых архитектурных форм, колодцев, а также устройство каркаса здания и благоустройство территории. При этом муниципальный заказчик — МУ «УКС г. Тулы» – всё полностью оплатил.