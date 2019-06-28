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В Туле при строительстве детского садика пропали 9 млн рублей

В Туле при строительстве детского садика пропали 9 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что при возведении детсада на ул. Ушинского в Туле подрядчик по муниципальному контракту не выполнил работы более чем на 9 млн рублей. Строительство велось с 2013 по 2016 год.
 
В частности, на объекте не в полном объеме выполнены работы по отделке фасада, устройству отопления, малых архитектурных форм, колодцев, а также устройство каркаса здания и благоустройство территории. При этом муниципальный заказчик — МУ «УКС г. Тулы» – всё полностью оплатил.
 

По постановлению прокурора г. Тулы, по факту хищения не менее девяти млн рублей неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «АртСтрой» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ. Расследование на контроле прокуратуры города.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:47 +8
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