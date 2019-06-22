Кинологи тульского УФСИН отметили 110-ю годовщину образования службы

На фото старший инструктор кинологической группы ИК-2 Елена Семенихина с четвероногим напарником по кличке Ауфстиг

Накануне, 21 июня, кинологическая служба уголовно-исполнительной системы отметила своё 110-летие. В этот день в 1909 году в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в России питомника и школы дрессировщиков полицейских собак.

Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы Тульской области была образована в 1994 году. Создавалась она практически с нуля – проводился тщательный подбор специалистов-кинологов и служебных собак.

Сегодня в УФСИН России по Тульской области работают 11 кинологических подразделений. В каждом из них служат порядка 10 кинологов. Их основные задачи – охрана исправительных учреждений, розыск сбежавших осужденных, поиск взрывчатых веществ и наркотиков.

Тульские кинологи не раз занимали призовые места на Чемпионате ФСИН России по служебному многоборью. Руководство тульского Управления ФСИН во главе с Вячеславом Михайленко поздравило коллег с профессиональным праздником, поблагодарило за безупречную службу и высокие профессиональные результаты.