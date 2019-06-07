В Туле владельца кафе наказали за «пиратское» название

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Прокуратура Советского района Тулы провела проверку в отношении индивидуального предпринимателя Д., который при коммерческой деятельности по предоставлению еды и напитков в кафе использовал наименование RIXOS.

«При этом компания „Риксос Хоспителити Б. В .“ (Нидерланды), являющаяся обладателем исключительных прав на товарные знаки RIXOS, не давала согласия на использование указанного товарного знака индивидуальным предпринимателем Д.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

На основании заявления прокурора района Арбитражный суд Тульской области привлек предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров). Д. назначено наказание в виде предупреждения.