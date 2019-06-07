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В Туле владельца кафе наказали за «пиратское» название
Индивидуальный предприниматель без разрешения использовал чужой товарный знак.
Прокуратура Советского района Тулы провела проверку в отношении индивидуального предпринимателя Д., который при коммерческой деятельности по предоставлению еды и напитков в кафе использовал наименование RIXOS.
«При этом компания „Риксос
Хоспителити Б. В.“ (Нидерланды), являющаяся обладателем исключительных прав на товарные знаки RIXOS, не давала согласия на использование указанного товарного знака индивидуальным предпринимателем Д.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
На основании заявления прокурора района Арбитражный суд Тульской области привлек предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров). Д. назначено наказание в виде предупреждения.
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