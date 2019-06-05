В полиции прокомментировали инцидент с ясногорским фермером

О том, что произошло в селе Боголовское Ясногорского района, рассказали в пресс-службе областного УМВД:

– 31 мая на территории Ясногорского района сотрудниками полиции проводились мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В числе прочих, проверялись и объекты, расположенные в селе Богословское. Нарушений миграционного законодательства там не выявлено. Соответствие действий сотрудников полиции требованиям законодательства будет установлено в ходе проверки.

Ранее фермер из Ясногорского района Георгий Афанасьев пожаловался на действия сотрудников местной полиции, которые искали у него на территории мигрантов-рабочих, а впоследствии доставили самого фермера в отдел местной полиции.

История дошла до губернатора. Алексей Дюмин взял обращение ясногорского фермера на контроль и связался с ним по телефону. К делу подключились глава Ясногорского района и уполномоченный по правам предпринимателей в Тульской области Александр Головин.