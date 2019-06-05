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В полиции прокомментировали инцидент с ясногорским фермером

В полиции прокомментировали инцидент с ясногорским фермером

Соответствие действий сотрудников полиции требованиям законодательства будет установлено в ходе проверки.

О том, что произошло в селе Боголовское Ясногорского района, рассказали в пресс-службе областного УМВД:

– 31 мая на территории Ясногорского района сотрудниками полиции проводились мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В числе прочих, проверялись и объекты, расположенные в селе Богословское. Нарушений миграционного законодательства там не выявлено. Соответствие действий сотрудников полиции требованиям законодательства будет установлено в ходе проверки.

Ранее фермер из Ясногорского района Георгий Афанасьев пожаловался на действия сотрудников местной полиции, которые искали у него на территории мигрантов-рабочих, а впоследствии доставили самого фермера в отдел местной полиции.

История дошла до губернатора. Алексей Дюмин взял обращение ясногорского фермера на контроль и связался с ним по телефону. К делу подключились глава Ясногорского района и уполномоченный по правам предпринимателей в Тульской области Александр Головин.

«Все должно быть в рамках закона. Если кто-то из контрольно-надзорных органов превышает полномочия, правительство региона обязано на это реагировать. Давление на бизнес недопустимо», — отметил после совещания Алексей Дюмин.

Сейчас по изложенным в обращении фактам проводится проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:05 +2
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Ясногорский районТульская областьсело Богословское

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