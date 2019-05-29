Пострадавшая в ДТП на Веневском шоссе женщина скончалась в больнице

Фото и видео Сергея Старикова

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, пострадавшая в жестком ДТП на Веневском шоссе в Туле женщина умерла в больнице. Ей было 38 лет.

«Водитель второго автомобиля, 26-летний мужчина, позднее обращался в медицинское учреждение и был отпущен на амбулаторное лечение», - добавила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.

Напомним , днем 28 мая на Веневском шоссе в Туле неподалеку от пос. Молодежный произошло серьезное ДТП. Двигавшийся в направлении из города «Киа Сид» выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с «Ниссаном», который следовал в Тулу. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги.

По словам водителя «Киа», его вынесло на встречку после того, как он зацепил обочину по ходу движения. Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.