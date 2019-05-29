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Пострадавшая в ДТП на Веневском шоссе женщина скончалась в больнице
Фото и видео Сергея Старикова

Пострадавшая в ДТП на Веневском шоссе женщина скончалась в больнице

Все усилия медиков оказались тщетны.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, пострадавшая в жестком ДТП на Веневском шоссе в Туле женщина умерла в больнице. Ей было 38 лет.
 
«Водитель второго автомобиля, 26-летний мужчина, позднее обращался в медицинское учреждение и был отпущен на амбулаторное лечение», - добавила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.
 
Напомним, днем 28 мая на Веневском шоссе в Туле неподалеку от пос. Молодежный произошло серьезное ДТП. Двигавшийся в направлении из города «Киа Сид» выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с «Ниссаном», который следовал в Тулу. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги.
 

По словам водителя «Киа», его вынесло на встречку после того, как он зацепил обочину по ходу движения. Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 1
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 2
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 3
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 4
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 5
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 6
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 7
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 8
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 9
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 10
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 11
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 12
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 13
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 14
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 15
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 16
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 17
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:33 +1
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