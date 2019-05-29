В Щёкино с размахом отметили День химика: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

«Какая наука может быть более благородна, более восхитительна, более полезна для человечества, чем химия?» Так писал американский деятель, дипломат и журналист Бенджамин Франклин. И действительно, химия – царица наук! Поэтому и праздновать День химика в компании «Щекиноазот» решили масштабно. Мероприятия длились два дня: 24 мая – официальная часть с торжественными речами и награждением лучших сотрудников предприятия, а 25 мая – праздник для всех щекинцев.

Предприятие «Щекиноазот» не зря называют легендой края. Первую продукцию химкомбинат дал в далеком 1955 году, и сейчас «Щекиноазот» вырос в крупное предприятие, лидера отечественного и мирового рынка, темпы развития которого поражают. В этом году завод празднует 64-й день рождения. «Щекиноазот» сегодня – это стабильность производства, блестящие перспективы развития, высокие технологии и слаженный дружный коллектив профессионалов.

24 мая в ДК «Химик», что в поселке Первомайский, собрались сотрудники компании «Щекиноазот», ветераны производства, высокие гости, представители СМИ. На входе своей прекрасной музыкой всех встречал Губернаторский духовой оркестр, а началась торжественная церемония динамичным выступлением гостей из Санкт-Петербурга – театра огня и света «Без границ». Барабанное шоу этих ребят задало тон всему празднику – яркому, наполненному энергией молодости и созидания.

Коллектив завода от имени губернатора Алексея Дюмина поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев:

Вячеслав Федорищев – Масштабные проекты, реализуемые один за другим, новые высокотехнологичные продукты и рабочие места – все это результат труда многотысячного коллектива, который мы поздравляем с Днем химика. Важно помнить, что самое главное достояние предприятия – это люди. Именно вашим самоотверженным трудом написана славная история производства. Ваше мастерство, стремление совершенствовать компанию, повышать качество продукции не оставляют сомнений в том, что впереди вас ждут новые победы.

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол:

Борис Сокол – Вспоминая год 2018-й, который был для нас, без преувеличения, победоносным, ярким, историческим, рубежным, хочу сказать: нашему коллективу удалось выполнить все, о чем мы мечтали, к чему шли все последние годы. Завершив четыре проекта, мы сразу приступили к реализации еще трех. Сегодня нельзя почивать на лаврах. Остановка нередко означает не только стагнацию, но и поражение, выход из игры. Стабильность – сладкое слово, но оно не предполагает развития. Я благодарю каждого за вклад знаний, опыта и сил в огромную работу, за успех, сопутствующий начинаниям компании, за ваш профессио­нализм, самоотдачу и огромную любовь к делу.

Статс-секретарь – заместитель руководителя федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас вручил Борису Соколу медаль имени Л. Г. Мельникова федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сотрудники «Щекиноазота» в этот день были награждены благодарственными письмами губернатора Тульской области, Тульской областной Думы, депутатов Госдумы, почетными грамотами Мин­промторга РФ, ЦК Росхимпрофсоюза, Тульской Федерации профсоюзов и др.

Одни из самых долгожданных и весомых наград – звания «Почетный химик». Награды «азотовцам» вручил президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Звание «Почетный химик» получил Сергей Цуканов, мастер смены кислородного цеха, который работает на заводе более 30 лет:

Сергей Цуканов – За эти годы предприятие очень сильно изменилось, появилось много нового современного оборудования. Каждый день с удовольствием иду на работу, я уверен в завтрашнем дне. Для молодежи у нас очень хорошие условия работы, есть всё для продвижения по карьерной лестнице, открывается много новых производств, и все очень интересные. Сейчас я – мастер смены. Работа ответственная, бывают моменты, когда в течение 2-3 минут нужно принять верное решение...

Александр Князев, начальник отделения кристаллизации цеха капролактама, также удостоился звания «Почетный химик»:

Александр Князев – Судьба связала меня с компанией «Щекиноазот», я работаю здесь уже 19 лет. Я люблю свое предприятие за стабильность, за то, что на «Щекиноазоте» идет постоянное развитие. А моя награда – это заслуга всего коллектива. Разделить праздник с молодыми коллегами пришли и ветераны компании.

Среди них Нина Григорьевна Березкина, она отработала на предприятии 50 лет!

Нина Березкина – Я приехала в Щекино после окончания ленинградского газотопливного техникума, затем закончила Московский политехнический институт, факультет технологии нефти и газа. Работала руководителем цеха биологической очистки. Мы впервые получали бактерии, которые должны были чистить стоки от загрязнений. Время было интересное, работа – в удовольствие!

А на следующий день, 25 мая, щекинцев и всех гостей ждала насыщенная концертная программа на городской площади. Выступление артистов тульской эстрады, душевный концерт шансонье Сергея Трофимова и грандиозный фейерверк – этот праздник жители запомнят надолго!