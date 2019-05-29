новости
новости
Регистрация
В Щёкино с размахом отметили День химика: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Щёкино с размахом отметили День химика: фоторепортаж

Завершился вечер праздничным фейерверком.

«Какая наука может быть более благородна, более восхитительна, более полезна для человечества, чем химия?» Так писал американский деятель, дипломат и журналист Бенджамин Франклин. И действительно, химия – царица наук! Поэтому и праздновать День химика в компании «Щекиноазот» решили масштабно. Мероприятия длились два дня: 24 мая – официальная часть с торжественными речами и награждением лучших сотрудников предприятия, а 25 мая – праздник для всех щекинцев.  
 
Предприятие «Щекиноазот» не зря называют легендой края. Первую продукцию химкомбинат дал в далеком 1955 году, и сейчас «Щекиноазот» вырос в крупное предприятие, лидера отечественного и мирового рынка, темпы развития которого поражают. В этом году завод празднует 64-й день рождения. «Щекиноазот» сегодня – это стабильность производства, блестящие перспективы развития, высокие технологии и слаженный дружный коллектив профессионалов. 
 
24 мая в ДК «Химик», что в поселке Первомайский, собрались сотрудники компании «Щекиноазот», ветераны производства, высокие гости, представители СМИ. На входе своей прекрасной музыкой всех встречал Губернаторский духовой оркестр, а началась торжественная церемония динамичным выступлением гостей из Санкт-Петербурга – театра огня и света «Без границ». Барабанное шоу этих ребят задало тон всему празднику – яркому, наполненному энергией молодости и созидания. 
Коллектив завода от имени губернатора Алексея Дюмина поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев:
 

Вячеслав Федорищев

– Масштабные проекты, реализуемые один за другим, новые высокотехнологичные продукты и рабочие места – все это результат труда многотысячного коллектива, который мы поздравляем с Днем химика. Важно помнить, что самое главное достояние предприятия – это люди. Именно вашим самоотверженным трудом написана славная история производства. Ваше мастерство, стремление совершенствовать компанию, повышать качество продукции не оставляют сомнений в том, что впереди вас ждут новые победы. 

 
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол:
 
Борис Сокол

Борис Сокол

– Вспоминая год 2018-й, который был для нас, без преувеличения, победоносным, ярким, историческим, рубежным, хочу сказать: нашему коллективу удалось выполнить все, о чем мы мечтали, к чему шли все последние годы. Завершив четыре проекта, мы сразу приступили к реализации еще трех. Сегодня нельзя почивать на лаврах. Остановка нередко означает не только стагнацию, но и поражение, выход из игры. Стабильность – сладкое слово, но оно не предполагает развития. Я благодарю каждого за вклад знаний, опыта и сил в огромную работу, за успех, сопутствующий начинаниям компании, за ваш профессио­нализм, самоотдачу и огромную любовь к делу. 

 
Статс-секретарь – заместитель руководителя федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас вручил Борису Соколу медаль имени Л. Г. Мельникова федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Сотрудники «Щекиноазота» в этот день были награждены благодарственными письмами губернатора Тульской области, Тульской областной Думы, депутатов Госдумы, почетными грамотами Мин­промторга РФ, ЦК Росхимпрофсоюза, Тульской Федерации профсоюзов и др. 
 
Одни из самых долгожданных и весомых наград – звания «Почетный химик». Награды «азотовцам» вручил президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол. 
 
Звание «Почетный химик» получил Сергей Цуканов, мастер смены кислородного цеха, который работает на заводе более 30 лет:
 

Сергей Цуканов

– За эти годы предприятие очень сильно изменилось, появилось много нового современного оборудования. Каждый день с удовольствием иду на работу, я уверен в завтрашнем дне. Для молодежи у нас очень хорошие условия работы, есть всё для продвижения по карьерной лестнице, открывается много новых производств, и все очень интересные. Сейчас я – мастер смены. Работа ответственная, бывают моменты, когда в течение 2-3 минут нужно принять верное решение... 

 
Александр Князев, начальник отделения кристаллизации цеха капролактама, также удостоился звания «Почетный химик»:
 

Александр Князев

– Судьба связала меня с компанией «Щекиноазот», я работаю здесь уже 19 лет. Я люблю свое предприятие за стабильность, за то, что на «Щекиноазоте» идет постоянное развитие. А моя награда – это заслуга всего коллектива.
Разделить праздник с молодыми коллегами пришли и ветераны компании. 
 
Среди них Нина Григорьевна Березкина, она отработала на предприятии 50 лет!
 

Нина Березкина

– Я приехала в Щекино после окончания ленинградского газотопливного техникума, затем закончила Московский политехнический институт, факультет технологии нефти и газа. Работала руководителем цеха биологической очистки. Мы впервые получали бактерии, которые должны были чистить стоки от загрязнений. Время было интересное, работа – в удовольствие! 
 
А на следующий день, 25 мая, щекинцев и всех гостей ждала насыщенная концертная программа на городской площади. Выступление артистов тульской эстрады, душевный концерт шансонье Сергея Трофимова и грандиозный фейерверк – этот праздник жители запомнят надолго!
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:40 −1
Другие статьи по темам
Люди
Борис СоколВячеслав ФедорищевТрофим
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
Щекиноазотдень химикаконцерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России может появиться отцовский капитал
В России может появиться отцовский капитал
Пострадавшая в ДТП на Веневском шоссе женщина скончалась в больнице
Пострадавшая в ДТП на Веневском шоссе женщина скончалась в больнице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.