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В Суворове осудят мужчину, застрелившего убийцу молодой девушки

В Суворове осудят мужчину, застрелившего убийцу молодой девушки

Кровавая драма разыгралась на улице Машиностроителей в поселке Центральный.

Суворовским межрайонным следственным СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства 31-летего местного жителя, который незадолго до смерти освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство молодой девушки.

Эта история началась в конце 2007 года. Тогда 19-летний Дмитрий отдыхал вместе с друзьями в одном из домов на окраине поселка. В какой-то момент он достал обрез ружья 16-го калибра. Позже он рассказывал, что хотел припугнуть свою подругу, с которой накануне поссорился. Внезапно прогремевший выстрел оказался для девушки смертельным – точно в голову.

Отсидев десять лет за умышленное убийство, Дмитрий вышел на свободу и, спустя полгода, был убит своим знакомым почти на пороге собственного дома. Вот как развивались события в тот вечер.

Мужчины встретились в одной компании на улице Машиностроителей. Они были изрядно пьяны, возникла ссора. Высказывая угрозы в адрес оппонента, Дмитрий зашёл в подъезд и вынес оттуда сигнальную ракетницу и молоток. Выпустив одну ракету в сторону своего обидчика, он, продолжая угрожать, направился к  мужчине. Взяв его на мушку, он нажал на спуск, но выстрела не последовало. В этот момент второй участник ссоры выхватил из кармана куртки самодельный револьвер и открыл огонь.

Раненый в грудь, Дмитрий попытался убежать, но через несколько метров упал и скончался на месте. Второму участнику пьяной разборки предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Как выяснилось в ходе следствия, револьвер мужчина нашёл в одном из гаражных кооперативов и хранил у себя дома.

Обвиняемый находится под стражей, его вина полностью подтверждена собранными доказательствами. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Суворовский районный суд.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 +3
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