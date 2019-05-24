В июне туляки смогут обратиться к членам Общественной палаты
Опубликован график работы приемной Общественной палаты Тульской области на июнь текущего года.
5 июня будет вести приём член комиссии по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Геннадий Кочетков.
19 июня в приёмной будет работать представитель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и охране окружающей среды Вадим Баранов.
А 26 июня на вопросы жителей будет отвечать член комиссии по патриотическому воспитанию, спорту и молодежной политике Александр Крамсков.
Приёмные часы – с 10.00 до 12.00. Адрес приёмной : пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж, телефон для записи: 24-51-29.
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