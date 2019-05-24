Погода в Туле 25 мая: дождь с грозой и тепло

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают ветер до 10 метров в секунду и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Кратковременный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), местами гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 10 до 15 градусов тепла, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.