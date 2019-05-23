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В Кимовске за одну ночь сгорел 31 контейнер с мусором
Фото: static.ngs.ru

В Кимовске за одну ночь сгорел 31 контейнер с мусором

Емкости находились в разных точках города. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 21 мая в Кимовске Тульской области загорелись пластиковые контейнеры с мусором. По информации Myslo, емкости были установлены в разных частях города. Всего огонь повредил 31 контейнер.
 
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства возгорания твёрдых бытовых отходов в пластиковых контейнерах в городе Кимовске. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В рамках расследования проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на выяснение причин и установление лиц, которые могут быть причастны к данному происшествию», – прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время местная полиция ищет очевидцев, которые могли бы помочь раскрыть данное преступление. Важна любая информация. Сообщить ее можно по телефону 02 (с мобильного 102 ) или +7 (4873) 55-96-52.
 
Напомним, ранее полицейские обнародовали запись с видеорегистратора, на которой видна группа молодых людей на территории Кимовского района, предположительно, несущих шланг и канистру с бензином. 
 

Стражи порядка напомнили о фактах поджогов автомобилей и краж бензина из транспортных средств и просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об изображенных на видео людях, сообщить в УМВД России по Тульской области по телефону (4872) 32-22-49.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:02 +4
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