В Кимовске за одну ночь сгорел 31 контейнер с мусором

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В ночь на 21 мая в Кимовске Тульской области загорелись пластиковые контейнеры с мусором. По информации Myslo, емкости были установлены в разных частях города. Всего огонь повредил 31 контейнер.

«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства возгорания твёрдых бытовых отходов в пластиковых контейнерах в городе Кимовске. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В рамках расследования проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на выяснение причин и установление лиц, которые могут быть причастны к данному происшествию», – прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время местная полиция ищет очевидцев, которые могли бы помочь раскрыть данное преступление. Важна любая информация. Сообщить ее можно по телефону 02 (с мобильного 102 ) или +7 (4873) 55-96-52.

Напомним, ранее полицейские обнародовали запись с видеорегистратора , на которой видна группа молодых людей на территории Кимовского района, предположительно, несущих шланг и канистру с бензином.

Стражи порядка напомнили о фактах поджогов автомобилей и краж бензина из транспортных средств и просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об изображенных на видео людях, сообщить в УМВД России по Тульской области по телефону (4872) 32-22-49.