В центре Тулы из-за велопарада перекроют движение транспорта: карта
Кроме того, движение городского пассажирского транспорта в указанное время будет осуществляться по измененной схеме.
26 мая в Туле пройдет Всероссийский велопарад. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта.
25 мая с 22.00 до 13.00 26 мая запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств
- по ул. Первомайской на участке от ул. Фрунзе до ул. Д. Ульянова,
- по ул. Д. Ульянова на участке от ул. Первомайской до ул. Ф. Смирнова,
- по ул. Ф. Смирнова,
- по ул. Мосина,
- по ул. Никитской,
- по ул. Менделеевской на участке от ул. Никитской до ул. Советской,
- в Чапаевском проезде,
- по ул. Староникитской на участке от ул. Советской до ул. Л. Толстого,
- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Пирогова до ул. Тимирязева,
- по ул. Тимирязева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Агеева.
На этих же участках, кроме ул. Ф. Смирнова, 26 мая с 8.00 до 13.00 движение всех транспортных средств будет запрещено.
Публикуем карту перекрытий:
Обратите внимание, что движение городского пассажирского транспорта в указанное время будет осуществляться по измененной схеме.
Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
11
|
завод РТИ -
пос. Октябрьский
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко – ул.9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - ул. Карпова - ул. Кобзева - 18-й проезд
|
12
|
Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"
|
ул. Сурикова - ул. Макаренко - – 9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина -ул. Первомайская -ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе
|
38
|
пос. Мясново
(з-д Торгового оборудования)-
|
з-д Торгового Оборудования - Одоевское шоссе – ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр.Ленина - ул. Скуратовская - проезд Энергетиков - ул. Центральная
Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
40К
|
Завод РТИ –
д. Бежка
|
ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина –
пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая –
ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе – д. Бежка
|
54
|
пос.Ивановские дачи - Московский вокзал – пос.Ивановские дачи
|
ул. Трудовая – ул.Советская – ул. Шоссенйая – пр-т Ленина – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – пл. 50-й Армии
|
55
|
пос.Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)
|
ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Городской пер. – ул. Рязанская – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – Павшинский мост – ул. Чмутова
|
58
|
Завод РТИ - пос.Октябрьский (18 проезд)
|
ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул.9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – Октябрьский 29-ый проезд – ул. Карпова
Троллейбусный транспорт:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
4
|
ст. Южная – пос. Горелки
|
пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – пл. 50-й Армии
|
5
|
Московский вокзал – ст. Южная
|
ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Советская – пр. Ленина – ст. Южная
|
12
|
пос. Косая гора –
Московский вокзал
|
ул. М. Горького – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская Красноармейский пр. – ул. Путейская