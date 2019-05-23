В центре Тулы из-за велопарада перекроют движение транспорта: карта

Фото из архива Myslo.

Кроме того, движение городского пассажирского транспорта в указанное время будет осуществляться по измененной схеме.

26 мая в Туле пройдет Всероссийский велопарад. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта.

25 мая с 22.00 до 13.00 26 мая запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств

по ул. Первомайской на участке от ул. Фрунзе до ул. Д. Ульянова,

по ул. Д. Ульянова на участке от ул. Первомайской до ул. Ф. Смирнова,

по ул. Ф. Смирнова,

по ул. Мосина,

по ул. Никитской,

по ул. Менделеевской на участке от ул. Никитской до ул. Советской,

в Чапаевском проезде,

по ул. Староникитской на участке от ул. Советской до ул. Л. Толстого,

по ул. Л. Толстого на участке от ул. Пирогова до ул. Тимирязева,

по ул. Тимирязева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Агеева.

На этих же участках, кроме ул. Ф. Смирнова, 26 мая с 8.00 до 13.00 движение всех транспортных средств будет запрещено.

Публикуем карту перекрытий:

Обратите внимание, что движение городского пассажирского транспорта в указанное время будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 11 завод РТИ - пос. Октябрьский ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко – ул.9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - ул. Карпова - ул. Кобзева - 18-й проезд 12 Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская" ул. Сурикова - ул. Макаренко - – 9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина -ул. Первомайская -ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе 38 пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)-

пос. Басово-Прудный з-д Торгового Оборудования - Одоевское шоссе – ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр.Ленина - ул. Скуратовская - проезд Энергетиков - ул. Центральная

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 40К Завод РТИ – д. Бежка ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе – д. Бежка 54 пос.Ивановские дачи - Московский вокзал – пос.Ивановские дачи ул. Трудовая – ул.Советская – ул. Шоссенйая – пр-т Ленина – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – пл. 50-й Армии 55 пос.Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново) ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Городской пер. – ул. Рязанская – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – Павшинский мост – ул. Чмутова 58 Завод РТИ - пос.Октябрьский (18 проезд) ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул.9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – Октябрьский 29-ый проезд – ул. Карпова

Троллейбусный транспорт: