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В центре Тулы из-за велопарада перекроют движение транспорта: карта
Фото из архива Myslo.

В центре Тулы из-за велопарада перекроют движение транспорта: карта

Кроме того, движение городского пассажирского транспорта в указанное время будет осуществляться по измененной схеме.

26 мая в Туле пройдет Всероссийский велопарад. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта.

25 мая с 22.00 до 13.00 26 мая запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств

  • по ул. Первомайской на участке от ул. Фрунзе до ул. Д. Ульянова,
  • по ул. Д. Ульянова на участке от ул. Первомайской до ул. Ф. Смирнова,
  • по ул. Ф. Смирнова,
  • по ул. Мосина,
  • по ул. Никитской,
  • по ул. Менделеевской на участке от ул. Никитской до ул. Советской,
  • в Чапаевском проезде,
  • по ул. Староникитской на участке от ул. Советской до ул. Л. Толстого,
  • по ул. Л. Толстого на участке от ул. Пирогова до ул. Тимирязева,
  • по ул. Тимирязева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Агеева.

На этих же участках, кроме ул. Ф. Смирнова, 26 мая с 8.00 до 13.00 движение всех транспортных средств будет запрещено.

Публикуем карту перекрытий:

 

Обратите внимание, что движение городского пассажирского транспорта в указанное время будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

11

завод РТИ -

пос. Октябрьский

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко – ул.9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - ул. Карпова - ул. Кобзева - 18-й проезд

 

12

Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"

 

ул. Сурикова - ул. Макаренко - – 9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина -ул. Первомайская -ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

38

пос. Мясново

(з-д Торгового оборудования)-
пос. Басово-Прудный

з-д Торгового Оборудования - Одоевское шоссе – ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр.Ленина - ул. Скуратовская - проезд Энергетиков - ул. Центральная

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

40К

Завод РТИ –

д. Бежка

ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина –

пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая –

ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе – д. Бежка

54

пос.Ивановские дачи - Московский вокзал – пос.Ивановские дачи

ул. Трудовая – ул.Советская – ул. Шоссенйая – пр-т Ленина – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – пл. 50-й Армии

55

пос.Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Городской пер. – ул. Рязанская – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – Павшинский мост – ул. Чмутова

58

Завод РТИ - пос.Октябрьский (18 проезд)

ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул.9 Мая (ул. Оружейная) – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – Октябрьский 29-ый проезд – ул. Карпова

Троллейбусный транспорт:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

4

ст. Южная – пос. Горелки

 

пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – пл. 50-й Армии

5

Московский вокзал – ст. Южная

ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Советская – пр. Ленина – ст. Южная

12

пос. Косая гора –

Московский вокзал

ул. М. Горького – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская Красноармейский пр. – ул. Путейская

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:38 +2
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