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В Туле с поля незаконно вывезли 100 «КамАЗов» чернозема

В Туле с поля незаконно вывезли 100 «КамАЗов» чернозема

Инцидент произошел 18 мая в деревне Медвенка.

Днем 18 мая жители деревни Медвенка заметили на берегу притока Тулицы технику: два самосвала и экскаватор, а также две представительные иномарки Mercedes и BMW. Экскаватор отгружал в кузов грузовика чернозем. Люди оперативно обратились в терруправление Пролетарского округа.

На место выехал руководитель администрации округа Сергей Шестаков, сотрудники полиции и прокуратуры.

– Владельцы техники вели себя вызывающе. При этом разрешения на выемку плодородного слоя у них не было. Чернозем брали даже с прибрежной зоны — ближе 50 метров от воды, — рассказал Сергей Шестаков. — Полиция зафиксировала факт нарушения.

По предварительным данным, с полей деревни всего было вывезено порядка 100 самосвалов, а именно в этот день 30. Также по предварительным данным, земля была вывезена на расположенный неподалеку земельный участок.

По словам Сергея Шестакова, техника была арестована.

В полиции сообщили, что по данному факту ведется расследование. Выясняются обстоятельства незаконной деятельности.

Галерея
В Туле с поля незаконно вывезли 100 КАМАЗов чернозема, Фото: 1
В Туле с поля незаконно вывезли 100 КАМАЗов чернозема, Фото: 2
В Туле с поля незаконно вывезли 100 КАМАЗов чернозема, Фото: 3
В Туле с поля незаконно вывезли 100 КАМАЗов чернозема, Фото: 4
В Туле с поля незаконно вывезли 100 КАМАЗов чернозема, Фото: 5
В Туле с поля незаконно вывезли 100 КАМАЗов чернозема, Фото: 6
В Туле с поля незаконно вывезли 100 КАМАЗов чернозема, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:06 +10
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