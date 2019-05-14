Тульская команда завоевала первое общекомандное место на крупном турнире по каратэ

Фото организаторов соревнований.

В выходные, 11 и 12 мая, в Венёве состоялся ежегодный турнир «День Победы». Федерация каратэ WKC Тульской области провела одно из самых масштабных соревнований в области. Соревнования были посвящены 74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне и прошли при поддержке администрации Венёвского района, комитета Тульской области по спорту и спонсоров. Генеральным спонсором выступила компания ОАО «Щёкиноазот».

В местный ФОК съехались спортсмены из 18 регионов России, среди которых самые дальние: Пермский край, Республика Башкортостан, Чувашия. За медали боролись более 500 каратистов в возрасте от 6 до 35 лет в разных весовых категориях. Самой многочисленной стала команда из Тульской области в составе сборной «Щёкиноазота» и городского центра каратэ WKC.

Наши ребята заняли первое общекомандное место, завоевав 35 медалей.

Чемпионами стали Максим Шевченко, Максим Миронов, Максим Демичев, Роман Савонов, Степан Аничкин, Алексей Стекачев, Дмитрий Желтов. Обладателями золотых медалей среди младших спортсменов и начальных групп подготовки стали Демьян Коровкин, Григорий Козлов, Тимофей Звягин, Дмитрий Кобзев.

Президент Федерации каратэ WKC Тульской области Вугар Ахмедов рассказал:

Вугар Ахмедов - Над организацией турнира работали почти 40 человек - родители юных спортсменов и старшие члены сборной области по каратэ. Подготовка началась еще полгода назад, когда мы задумались о том, чтобы провести лучшее мероприятие по каратэ в области, а, может, и в стране. Этот полугодовой труд дал достойный результат: медали получились уровня чемпионата Европы как минимум. Естественно, у себя дома и стены помогают. Но конкуренция в мире каратэ настолько сильная, что ребятам пришлось постараться, чтобы не отдать общекомандное первое место! Готовились к турниру серьезно: младшим и средним группам наших спортсменов пришлось перейти на семидневный тренировочный процесс, а старшая группа тульских каратистов тренировалась дважды в день.

17-летний туляк Максим Демичев стал обладателем двух золотых медалей на турнире.

Максим Демичев - Я завоевал два золота: одно в личном зачете, а другое - в командном. Думаю, все это результат как работы над собой, так и огромной работы со стороны тренера. Но свое выступление я считаю не самым лучшим, буду стремиться к идеалу.

Самым серьезным своим достижением на данный момент Максим считает золото на всероссийских соревнованиях в Тольятти полгода назад. Несмотря на свой возраст, спортсмен выступил в возрастной категории 18+.

16-летний Максим Шевченко добыл на соревнованиях золото: