Мессенджеры будут проверять информацию о номерах пользователей
Соответствующий документ премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 6 ноября 2018 года.
С 5 мая мессенджеры должны будут проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора. Это сделано для того, чтобы предотвратить анонимное использование мессенджеров, которое мешает расследовать преступления.
При регистрации нового пользователя мессенджер должен запросить информацию о нем у оператора, а тот — ответить в течение 20 минут. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.
В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код. Кроме того, при расторжении договора об оказании услуг с абонентом мобильный оператор должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток, причем у нее будет 20 минут, чтобы повторно идентифицировать пользователя.
При этом оговаривается, что администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.
Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 6 ноября 2018 года.
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