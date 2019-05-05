Мессенджеры будут проверять информацию о номерах пользователей

С 5 мая мессенджеры должны будут проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора. Это сделано для того, чтобы предотвратить анонимное использование мессенджеров, которое мешает расследовать преступления.

При регистрации нового пользователя мессенджер должен запросить информацию о нем у оператора, а тот — ответить в течение 20 минут. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код. Кроме того, при расторжении договора об оказании услуг с абонентом мобильный оператор должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток, причем у нее будет 20 минут, чтобы повторно идентифицировать пользователя.