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Открытие мотосезона: 2 мая в Туле ограничат движение

Открытие мотосезона: 2 мая в Туле ограничат движение

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в Туле мероприятий по открытию мотосезона, будут введены следующие ограничения:

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

2 мая с 15.00 до 17.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

2 мая с 8.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

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