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В Туле прошла городская Монстрация
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошла городская Монстрация

Массовое шествие прошло сегодня, 1 мая, в Баташах.

1 мая в Туле традиционные мероприятия разнообразили Монстрацией — независимым шествием. Организаторы мероприятия отмечают, что это событие не имеет отношения к политическим партиям.

Участники Тульской Монстрации с самодельными плакатами прошли по улице Токарева к Баташевскому парку, где организовали митинг.

Для справки. Монстрация (от слова демонстрация; также лат. monstratio — показывание) задумывалась как массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как средство самовыражения. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным. Монстрация проводится 1 мая каждый год в разных городах. Первая Монстрация в Новосибирске состоялась в 2004 году и с тех пор проводится в разных городах России и ближнего зарубежья.
 
На тульскую монстрацию пришли совсем немного участников. И хотя организаторы говорят о том, что Монстрация — это форма паблик-арта и ничего более, на плакатах многое «читалось».
 
К слову, проведение Тульской Монстрации было согласовано и проводилась под контролем властей:
 

Галерея
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 1
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 2
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 3
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 4
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 5
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 6
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 7
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 8
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 9
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 10
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 11
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 12
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 13
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 14
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 15
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 16
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 17
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 18
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 19
Монстрация в Туле. 1.05.19, Фото: 20
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