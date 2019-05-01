В Туле прошла городская Монстрация

Фото Дмитрия Дзюбина.

1 мая в Туле традиционные мероприятия разнообразили Монстрацией — независимым шествием. Организаторы мероприятия отмечают, что это событие не имеет отношения к политическим партиям.

Участники Тульской Монстрации с самодельными плакатами прошли по улице Токарева к Баташевскому парку, где организовали митинг.

Для справки. Монстрация (от слова демонстрация; также лат. monstratio — показывание) задумывалась как массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как средство самовыражения. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным. Монстрация проводится 1 мая каждый год в разных городах. Первая Монстрация в Новосибирске состоялась в 2004 году и с тех пор проводится в разных городах России и ближнего зарубежья.

На тульскую монстрацию пришли совсем немного участников. И хотя организаторы говорят о том, что Монстрация — это форма паблик-арта и ничего более, на плакатах многое «читалось».

К слову, проведение Тульской Монстрации было согласовано и проводилась под контролем властей: