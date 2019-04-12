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Ночью в Щёкино налетчики отобрали у жертв 4 млн рублей и травматический пистолет

Ночью в Щёкино налетчики отобрали у жертв 4 млн рублей и травматический пистолет

Один из обвиняемых свою вину в преступлении отрицает.

Щёкинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Р., обвиняемого в п.п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере).
 
Суд установил, что Р. с двумя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 20 декабря 2017 года ночью напал на двоих мужчин. Применив к одному из потерпевших насилие, они похитили принадлежащий ему пакет.
 
В нем находилось 4 000 000 рублей, а также принадлежащее второму потерпевшему гражданское оружие — травматический пистолет стоимостью 50 000 рублей.
С места преступления подсудимые скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.
 
В ходе судебного заседания подсудимый виновным себя не признал, настаивая на своей непричастности к данному преступлению. Дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.
 
Приговором суда Р. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 
Меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу постановлено оставить без изменения.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:19 +3
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