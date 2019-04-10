В Туле сотрудники спецотряда «Гром» штурмовали нарколабораторию в жилом доме: видео

Видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

У полицейских была информация, что житель поселка Косая Гора может хранить у себя дома амфетамин.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Туле задержали подозреваемого в незаконном наркообороте.

У полицейских была информация, что житель поселка Косая Гора может хранить у себя дома амфетамин. При проведении дальнейших оперативных мероприятий это подтвердилось.

- Чтобы изобличить подозреваемого, не дав при этом ему возможности избавиться от запрещенных веществ, было принято решение задержать мужчину при силовой поддержке спецподразделения «Гром» УКОН УМВД России по Тульской области. Реализация специального мероприятия осуществлялась в строгом соответствии с действующим законодательством, - об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В квартире у 46-летнего мужчины полицейские нашли смесь, содержащую амфетамин, а также, предположительно, ЛСД, марихуану и конопляные семечки, оборудование и прекурсоры для производства наркотиков, упаковочный материал и весы.

Подозреваемый задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.