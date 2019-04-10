новости
новости
Регистрация
В Туле сотрудники спецотряда «Гром» штурмовали нарколабораторию в жилом доме: видео
Видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле сотрудники спецотряда «Гром» штурмовали нарколабораторию в жилом доме: видео

У полицейских была информация, что житель поселка Косая Гора может хранить у себя дома амфетамин.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Туле задержали подозреваемого в незаконном наркообороте.

У полицейских была информация, что житель поселка Косая Гора может хранить у себя дома амфетамин. При проведении дальнейших оперативных мероприятий это подтвердилось.

- Чтобы изобличить подозреваемого, не дав при этом ему возможности избавиться от запрещенных веществ, было принято решение задержать мужчину при силовой поддержке спецподразделения «Гром» УКОН УМВД России по Тульской области. Реализация специального мероприятия осуществлялась в строгом соответствии с действующим законодательством, - об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В квартире у 46-летнего мужчины полицейские нашли смесь, содержащую амфетамин, а также, предположительно, ЛСД, марихуану и конопляные семечки, оборудование и прекурсоры для производства наркотиков, упаковочный материал и весы.

Подозреваемый задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:21 +14
Другие статьи по темам
Место
ТулаКосая Гора
Прочее
штурм квартирыполицияспецподразделение Громнаркотикинарколаборатория

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый сервис Сбербанка поможет открыть бизнес онлайн
Новый сервис Сбербанка поможет открыть бизнес онлайн
13 апреля «Леруа Мерлен» приглашает на праздник «Модная весна»
13 апреля «Леруа Мерлен» приглашает на праздник «Модная весна»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.