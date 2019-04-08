41-летний житель Москвы пропал по пути в Новомосковск

2 апреля 2019 года из Москвы выехал, предположительно, в Новомосковск Тульской области Петр Юрьевич Башмаков, 41 год. С тех пор его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с небольшой сединой.

Был одет: темная куртка, синие джинсы, желтые ботинки.