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41-летний житель Москвы пропал по пути в Новомосковск

41-летний житель Москвы пропал по пути в Новомосковск

Со 2 апреля его ищут волонтеры «Лизы Алерт».

2 апреля 2019 года из Москвы выехал, предположительно, в Новомосковск Тульской области Петр Юрьевич Башмаков, 41 год. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с небольшой сединой.

Был одет: темная куртка, синие джинсы, желтые ботинки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112, 102, 02.

 

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