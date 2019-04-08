41-летний житель Москвы пропал по пути в Новомосковск
Со 2 апреля его ищут волонтеры «Лизы Алерт».
2 апреля 2019 года из Москвы выехал, предположительно, в Новомосковск Тульской области Петр Юрьевич Башмаков, 41 год. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с небольшой сединой.
Был одет: темная куртка, синие джинсы, желтые ботинки.
Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам:
8 (800) 700-54-52или 112, 102, 02.
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