В 2019 году в Тульской области проведут новую кадастровую оценку всех объектов недвижимости

Фото из архива Myslo.

Об этом на пресс-сконференции рассказал министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.

Михаил Пантелеев заявил, что в 2019 году планируется новая государственная кадастровая оценка всех объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Эта задача возложена на созданное в прошлом году Областное БТИ. Кадастровая оценка затронет около 1,5 млн объектов недвижимости.

На уровне субъекта МИЗО отвечает за реализацию двух целевых моделей: «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». По итогам года Тульская область по реализации целевых моделей вошла в число лидеров.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина разработан и начал действовать механизм, позволяющий юридическим лицам без проведения торгов приобретать земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов, строительства социальных объектов.

Такой возможностью в прошлом году воспользовались ООО «Киреевский солепромысел» и ООО «Завод глубокой переработки молока «ЛактоПром». В нынешнем году в Туле будет предоставлен в аренду земельный участок ООО «Газпром инвестгазификация» для реализации масштабного инвестпроекта по созданию ФОКа на 2000 мест.

Кроме того, ГУ ТО «Тульские парки» предоставлены в постоянное пользование земельные участки областной собственности общей площадью 17 га. Это участки, расположенные на территории «Памятника природы регионального назначения «Городской парк «Рогожинский».

Министр также сообщил, что в прошлом году были предоставлены земельные участки для организации сквера в Зареченском районе Тулы, для строительства ФАПа в селе Федоровка и для размещения спортивного объекта в тульском поселке Плеханово.

В течение 2018 года в рамках оказания содействия органам местного самоуправления области министерство организовало работу по передаче в муниципальную собственность объектов, находящихся в федеральной собственности:

нежилых зданий по ул. Металлистов города Тулы, в целях благоустройства и развития областного центра;

объектов недвижимого имущества в парке «Химик» в Алексине, в целях дальнейшего благоустройства территории парка и создания общественного пространства для отдыха жителей.

Также в 2018 году министерство обеспечило передачу в муниципальную собственность двух ФОКов в г. Узловая и п. Шатск г. Тулы, а также объекта культурного наследия — Дома Мирковича в Одоевском районе в целях последующей реконструкции и восстановления.

Михаил Пантелеев также отметил, что важным результатом работы министерства за 2018 год стало обеспечение поступления неналоговых доходов в объеме 553,7 млн рублей или 104,6% от плана и 106,6% от уровня 2017 года. Из них в бюджет г. Тулы поступило 462,8 млн рублей, в бюджет области — 90,9 млн рублей, в том числе от приватизации государственного имущества области — 41,7 млн рублей.

По поручению губернатора в 2018 году был усилена работа в сфере муниципального земельного контроля: