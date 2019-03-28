В Туле поймали серийных похитителей автономеров

Накануне полиция задержала подозреваемого в краже автомобильного номера с автомобиля, который был припаркован возле одного из домов в Центральном округе Тулы. В ходе оперативной работы выяснилось, что 29-летний житель Черни причастен не менее чем к семи аналогичным преступлениям в Советском и Пролетарском округах Тулы.
– По предварительным данным, мужчина совершил их с 18-летним проживающим в Туле подельником в течение двух ночей. Предположительно, они оба преследовали корыстные мотивы, так как хотели продать госномера владельцам транспортных средств, оставляя записки с условиями передачи денег и возвращения похищенного, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Сейчас полицейские ведут дальнейшие мероприятия для установки всех фактов незаконных действий подозреваемых.
Напомним, кража автомобильных номеров – это уголовно наказуемое преступление (ст. 325.1. УК РФ):
1. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, –
наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.