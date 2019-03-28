В Туле поймали серийных похитителей автономеров

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По данным полиции, на счету подозреваемых не менее семи преступлений.

Накануне полиция задержала подозреваемого в краже автомобильного номера с автомобиля, который был припаркован возле одного из домов в Центральном округе Тулы. В ходе оперативной работы выяснилось, что 29-летний житель Черни причастен не менее чем к семи аналогичным преступлениям в Советском и Пролетарском округах Тулы.

– По предварительным данным, мужчина совершил их с 18-летним проживающим в Туле подельником в течение двух ночей. Предположительно, они оба преследовали корыстные мотивы, так как хотели продать госномера владельцам транспортных средств, оставляя записки с условиями передачи денег и возвращения похищенного, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас полицейские ведут дальнейшие мероприятия для установки всех фактов незаконных действий подозреваемых.