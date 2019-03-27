Туляк выкинул из окна мужчину, который требовал вернуть карточный долг

Потерпевший остался жив. А виновный получил 2 года и 10 месяцев колонии.

Приговором Пролетарского районного суда Тулы 37-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Судом установлено: 27 ноября 2018 года осужденный распивал спиртное с ранее незнакомыми лицами и проиграл потерпевшему Е. в карты. Последний стал предъявлять претензии Д. по поводу того, что тот не отдает ему карточный долг. При этом Е. стоял возле раскрытого окна квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного дома.

Осужденный поднял Е. за ноги и вытолкал в окно, отчего потерпевший упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму.

Приговором суда Д. назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Пролетарского района в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области о взыскании с осужденного 74 098 рублей в счет возмещения ущерба за лечение потерпевшего.

Приговор пока не вступил в законную силу.