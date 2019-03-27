Туляк выкинул из окна мужчину, который требовал вернуть карточный долг
Потерпевший остался жив. А виновный получил 2 года и 10 месяцев колонии.
Приговором Пролетарского районного суда Тулы 37-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
Судом установлено:
Осужденный поднял Е. за ноги и вытолкал в окно, отчего потерпевший упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму.
Приговором суда Д. назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Пролетарского района в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области о взыскании с осужденного 74 098 рублей в счет возмещения ущерба за лечение потерпевшего.
Приговор пока не вступил в законную силу.