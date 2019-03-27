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2500 раков из Тульской области переехали жить в подмосковную Пехорку

2500 раков из Тульской области переехали жить в подмосковную Пехорку

Бизнесмен Олег Шалковский, который под Тулой выращивает раков на продажу, решил таким образом пополнить фауну речки в своей родной Балашихе.

2500 молодых раков из тульского пруда привез и выпустил в реку Пехорку Олег Шалковский. Олег — бизнесмен из Балашихи, занимается разведением раков и рыбы.

Вот уже три года он растит рыбу и раков в пруду Одоевского района. «Чувствую социальную ответственность, поэтому решил пополнить фауну родной реки Пехорки, — говорит Олег. — Это длиннопалые раки, их в Подмосковье очень мало. Это уже не первая такая «акция».

Как рассказал Олег порталу Myslo, раки растут очень долго, около пяти лет. В этот раз он выпустил в речку маленьких раков весом по 10-15 граммов. Раки полезны для водоемов, так как поедают траву и остатки жизнедеятельности рыб. Реки, ручьи и пруды, в которых обитают раки, можно считать экологически чистыми.

У Олега всё началось с детского увлечения рыбалкой, которое впоследствии переросло во взрослое хобби, а недавно — и в бизнес-идею. А уже потом стало приносить доход.

«Рыбно-раковый бизнес», как выяснилось, дело несложное, никаких специальных усилий не требует. Рыбу и раков запускают в чистый пруд и следят за популяцией, охраняют от браконьеров. К слову, именно из-за любителей половить чужое Олег держит в тайне место, где находится его пруд.

В пруду кроме раков Олег разводит щуку и судака, карпов и сазана, леща, плотву, налима с толстолобиком и белым амуром.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:05 +9
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Место
Тульская областьПодмосковье

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