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Где в Туле отключат электричество 26 марта

Где в Туле отключат электричество 26 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов от электроснабжения отключат следующие дома:

  • ул. Лейтейзена, 1,
  • ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.),
  • ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн), 1-а,
  • п. Горелки: ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38,
  • ул. Тесницкая, 30,
  • 21-й Горельский пр-д, 53,
  • Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
  • Одоевское шоссе, 21, 31, 33, 37, 70-96 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.), 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д,
  • 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 42-51,
  • ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
  • 8-й пр-д, 74,
  • 9-й пр-д, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 +1
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