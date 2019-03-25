Где в Туле отключат электричество 26 марта
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов от электроснабжения отключат следующие дома:
- ул. Лейтейзена, 1,
- ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.),
- ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн), 1-а,
- п. Горелки: ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38,
- ул. Тесницкая, 30,
- 21-й Горельский пр-д, 53,
- Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
- Одоевское шоссе, 21, 31, 33, 37, 70-96 (чётн.),
- ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.), 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),
- 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
- 11-й пр-д,
- 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
- 13-й пр-д, 42-51,
- ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 8-й пр-д, 74,
- 9-й пр-д, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.).
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