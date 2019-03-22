10 лет скрывался и менял внешность: дело об изнасиловании и убийстве официантки из «Плетёнки» передали в суд

Фото из архива Myslo.

В 2008 году виновному удалось скрыться, но спустя 10 лет его задержали под Тверью.

В Ясногорске Следственный комитет закончил расследовать уголовное дело, возбужденное в 2008 году. Обвиняемому, 30-летнему уроженцу Подольска Дмитрию Андрейцеву, вменяются сразу три статьи УК: изнасилование и насильственные действия с причинением тяжкого вреда здоровью, а также умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, преступление было совершено 25 августа 2008 года. В ту ночь обвиняемый (тогда ему было всего 20 лет) и потерпевшая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились на территории санатория — курорта «Велегож».

«В указанное время между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый ударил девушку по голове, от чего та упала, после чего продолжил наносить ей удары по голове и грудной клетке. Подавив ее волю к сопротивлению, обвиняемый изнасиловал потерпевшую, а затем совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Как стало известно Myslo, 18-летнюю девушку нашли спустя три часа, она была еще жива, но без сознания. В больнице девушка скончалась.

Сразу после совершения преступления насильник уехал в Архангельск, а затем переехал в Тверскую область. 29 ноября 2018 года оперативники УМВД России по Тульской области вместе с коллегами из ГУУР МВД России задержали его.

При проверке показаний на месте обвиняемый показал место и способ убийства:

В результате проведенной работы следственным путем была собрана совокупность доказательств, изобличающих вину обвиняемого в инкриминируемых ему преступлениях. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.