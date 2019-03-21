В Тульской области убийцу задержали спустя почти 14 лет

Фото из архива Myslo.

Следователи-криминалисты отдела криминалистики СК и оперативники регионального УМВД задержали жителя Суворова, который скрывался от следствия и суда более 13 лет.

По версии следствия, в ночь на 1 июня 2005 года обвиняемый вместе с двумя своими знакомыми находился в одном из домов по ул. Калинина в Суворове. В результате ссоры обвиняемый и его знакомый избили третьего мужчину. Как говорят следователи, они нанесли потерпевшему не менее 15 ударов в область туловища и головы.

Усилия медиков были тщетны: следующей ночью пострадавший скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

После совершения преступления один из обвиняемых был задержан и осужден. На сегодняшний момент свой срок – 10 лет 2 месяца в колонии строгого режима – он уже отбыл.

Второй же сразу после совершения преступления скрылся – выехал за пределы Тульской области. Его долго не могли поймать и объявили в федеральный розыск.

И вот, спустя почти 14 лет, второго обвиняемого задержали. В настоящее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С ним продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.