В ДТП на Красных воротах в Туле пострадала женщина: фото

Фото Сергея Старикова.

Авария произошла сегодня, 21 марта, на Московском шоссе неподалеку от поворота на Хомяково.

21 марта на Московском шоссе неподалеку от Красных ворот столкнулись ВАЗ-2104 и «Пежо-206». По словам очевидцев автоаварии, женщина на иномарке двигалась в сторону города.

Внезапно она увидела рабочих, которые чистили дорожное ограждение. Предположительно, один из рабочих находился на проезжей части шоссе. Чтобы избежать столкновения, женщина вывернула руль, отчего потеряла управление. «Пежо» вынесло на встречную полосу и развернуло. Через доли секунды в нее влетела отечественная «четверка».

В результате аварии водитель «Пежо» пострадала. Мужчина, управлявший ВАЗ-2104, не травмирован.

Окончательную причину дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.