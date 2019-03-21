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Когда достроят дорогу на 1-й Песчаной улице в Туле?
Фото Сергея Старикова.

Когда достроят дорогу на 1-й Песчаной улице в Туле?

Новая дорога должна была открыться в 2016 году, однако выяснилось, что подрядчик уложил ее некачественно.

В редакцию Myslo обращались туляки с вопросом: когда же откроют проезд по 1-й Песчаной улице? Напомним, к реконструкции дороги на улицах 1-я Песчаная и Комбайновая приступили осенью 2015 года. По срокам новую дорогу должны были открыть до 31 декабря 2016 года.

К осени 2017 года дорога была готова. Несмотря на то, что официального открытия так и не было, водители всё равно по ней ездили. А зимой 2017 года проезжую часть перегородили бетонными блоками.

Выяснилось, что городские власти работы подрядчика не приняли. Строительные материалы, которые были использованы, не соответствуют нормативным требованиям. В суд было направлено исковое заявление о понуждении подрядчика ООО «КС-Строй» к устранению выявленных нарушений.

Суды трех инстанций подрядчик тогда проиграл. Организация пыталась оспорить решение в Верховном суде, однако ничего не вышло.

– Судебным актом на ООО «КС-Строй» возложена обязанность в течение шести месяцев безвозмездно устранить выявленные недостатки, допущенные при выполнении работ, с устройством нового основания дороги надлежащего качества в соответствии с требованиями муниципального контракта и из материалов, указанных в контракте с последующим устройством асфальтобетонного покрытия. Верховный суд РФ оставил судебный акт в силе, — сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин.

По его словам, в строительный сезон 2019 года работы должны быть выполнены.

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Дорога на ул. 1-ой Песчаной, Фото: 1
Дорога на ул. 1-ой Песчаной, Фото: 2
Дорога на ул. 1-ой Песчаной, Фото: 3
Дорога на ул. 1-ой Песчаной, Фото: 4
Дорога на ул. 1-ой Песчаной, Фото: 5
Дорога на ул. 1-ой Песчаной, Фото: 6
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:30 +4
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