Алексей Дюмин провел первое заседание рабочей группы Госсовета РФ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В нем приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации РФ , представители федеральных органов власти, главы регионов, руководители промышленных предприятий.

Алексей Дюмин подчеркнул, что промышленная политика — один из важнейших элементов экономического благополучия страны. По словам губернатора, в Указе Президента России были сформулированы амбициозные, стратегические задачи. Так, первоочередной целью стало вхождение нашей страны в топ-5 экономик мира. И без системного, ритмичного развития нашего промышленного комплекса эту задачу не решить. Среди основных целей в этом направлении:

ускорение технологического развития Российской Федерации, в том числе за счет увеличения доли инновационных предприятий до 50%инновации;

создание в базовых отраслях экономики, в том числе обрабатывающей промышленности, высокопроизводительного экспортоориентированного сектора.

Алексей Дюмин отметил, что практически в каждом из 12 утвержденных национальных проектов есть части, которые находятся в поле деятельности рабочей группы. В первую очередь, это программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ее целевая аудитория — средний и крупный промышленный бизнес.

Тульская область с первого дня принимает в программе активное участие. Она стала хорошим стимулом для внедрения современных управленческих практик, технологического обновления, модернизации. Ее внедрение обеспечивает устойчивый рост производительности труда. При этом сотрудники получают возможность переобучиться и продолжить работу на предприятии.

Важным ориентиром в работе является проект «Международная кооперация и экспорт», который ставит задачу удвоить несырьевой экспорт к 2024 году. Для ее решения идет поиск новых подходов в продвижении на международные рынки, изучении и локализации в стране глобальных цепочек добавленной стоимости, создании принципиально новых продуктов. Также в таких проектах, как «Наука», «Экология», «Малый и средний бизнес», Президентом, Правительством России поставлены цели и ориентиры, сформированы правила и механизмы развития промышленности. Губернатор отметил, что рабочая группа должна проанализировать, как эти механизмы работают, достаточны ли они и при необходимости дать предложения по их дополнению и уточнению.

Как глава индустриального региона Алексей Дюмин отметил эффективную работу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Она способствует темпах росту промышленного производства, привлечению новых инвестиций в производственный комплекс страны. Губернатор поблагодарил Министра Дениса Мантурова и ведомство в целом за системную поддержку как крупных, так и малых и средних предприятий.

При этом Алексей Дюмин обратил внимание членов рабочей группы на то, что исходя из проведенного анализа в настоящий момент перед страной стоят вызовы, которые могут существенно повлиять на динамику промышленного роста. Так, до сих пор высока роль сырьевого сектора в российской экономике. По мере развития новых технологий усиливается риск радикального удешевления сырья и продукции первых переделов. Необходимо выходить на внешние рынки с новым, высокотехнологичным продуктом. При этом в настоящее время высока зависимость отечественной промышленности от бюджетных и квази-бюджетных инвестиций. Отчасти это следствие невысокой доступности заемных финансовых ресурсов, а также отсутствия до конца сформулированных правил по защите долгосрочных частных инвестиций. Об этом говорил Президент страны на съезде РСПП.

Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо обеспечить неизменность правил работы и долгосрочного инвестирования, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов. Речь идет о законе о поощрении и защите капиталовложений. Новая редакция этого закона направлена на развитие в России уникальных прорывных технологий.

Кроме того, на повестке стоит вопрос увязки развития транспортной и энергетической инфраструктуры страны с реализацией крупных инвестиционных проектов.

Для запуска новых производств необходимо своевременно строить примыкающие железнодорожные, газораспределительные и электроподстанции. Для крупных экспортеров — обустраивать акватории рядом с новыми морскими терминалами, устанавливать льготные железнодорожные тарифы на перевозку продукции с более высокой добавленной стоимостью. Делать это необходимо как в рамках инвестиционных проектов предприятий, так и за счет инвестиционных программ естественных монополий.

Алексей Дюмин отметил, что обсуждение подобного рода механизмов, содействие Правительству в их настройке исходя из реальных потребностей промышленного бизнеса и регионов станет важной частью работы группы.

«Наша цель — выработка стратегии промышленного роста, способной обеспечить диверсификацию промышленности и изменение роли России на мировых товарных рынках. Определять этот рост должны понятные, счетные показатели, такие как рост объема инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, рост выпуска и рост несырьевого, промышленного экспорта. Рабочую группу при этом предлагаю рассматривать как живую, постоянно действующую площадку для выработки конкретных предложений по совершенствованию промышленной политики. Предложения должны быть действенными, основанными на практике успешных регионов и компаний», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Секретариат группы провел работу по сбору и обобщению предложений регионов, включая приоритеты отраслевого и пространственного развития, факторы, способствующие или препятствующие интенсивному промышленному росту. По итогам анализа поступивших материалов принято решение о создании отдельных рабочих подгрупп по актуальным для страны и регионов направлениям.

В их числе — «Нормативное регулирование промышленной политики», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная деятельность и обеспечение доступности финансирования», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» и «ОПК и диверсификация продукции».

Виктор Евтухов поблагодарил Алексея Дюмина за высокую оценку работы Министерства, отметил, что с Тульской областью налажено тесное взаимодействие. По его словам, одна из основных задач — увеличение инвестиций в основной капитал. Для этих целей разработан новый механизм поддержки производителей для поддержки экспорта (КППК). С 1 апреля начинается отбор предприятий — участников проекта как на федеральном, так и на региональном уровнях. Уже в этом году планируется подписание около 250 соглашений. Большинство мер поддержки направлено на реализацию импортозамещения, и Министерство продолжит работу в данном направлении. Заместитель Министра призвал регионы активнее взаимодействовать с торговыми представительствами за рубежом. Виктор Евтухов также отметил комплексную работу по диверсификации производств и масштабную модернизацию предприятий.

Участники совещания выступили с предложениями, которые необходимо обсудить на следующих заседаниях рабочей группы. В частности, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что необходимо тщательно подойти к разработке проектов новых Федеральных Законов в отрасли, чтобы способствовать ее развитию, а не создавать барьеров.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил важность оценки эффективности мер поддержки и взаимодействия крупных компаний и малого бизнеса, а также предложил провести встречу с предпринимателями, чтобы собрать все предложения от бизнеса.

Алексей Дюмин поддержал идею проведения встречи и даст поручения по ее подготовке.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил готовность поделиться наработками в части системной поддержки предприятий и отметил важность системной работы.

Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман отметил важность работы региональных инжиниринговых центров и предложил транслировать этот опыт работы на все регионы.

Завершая заседание, Алексей Дюмин сказал, что впереди предстоит большая работа по формированию предложений в совершенствовании механизмов поддержки промышленности, направленных на технологический прорыв в базовых отраслях, и призвал всех участников к активной работе.