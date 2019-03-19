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В Туле 24 марта временно ограничат движение транспорта

В Туле 24 марта временно ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» сотрудники администрации Привокзального района проведут работы по удалению аварийных и сухостойных деревьев вдоль Одоевского шоссе, на участке от улицы Болотова до Одоевского путепровода.

Для обеспечения безопасности во время работ, в воскресенье, 24 марта, с 10.00 до 15.00 на этом участке перекроют движение транспорта. Заранее планируйте свои маршруты и выбирайте пути объезда. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 +1
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Место
ТулаОдоевское шоссе

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