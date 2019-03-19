В Туле 24 марта временно ограничат движение транспорта

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» сотрудники администрации Привокзального района проведут работы по удалению аварийных и сухостойных деревьев вдоль Одоевского шоссе, на участке от улицы Болотова до Одоевского путепровода.

Для обеспечения безопасности во время работ, в воскресенье, 24 марта, с 10.00 до 15.00 на этом участке перекроют движение транспорта. Заранее планируйте свои маршруты и выбирайте пути объезда.