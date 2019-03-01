В 2020 году в Туле благоустроят Кировский сквер и проспект Ленина

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На заседании общественной муниципальной комиссии подвели итоги рейтингового голосования по вопросам благоустройства, в котором приняли участие 44 тысячи туляков.

Напомним, в голосовании участвовали несколько объектов: Кировский сквер, общественное пространство в районе ул. Менделеевской, площадь перед Городским концертным залом, общественное пространство по проспекту Ленина от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова и пространство в Центральном переулке.

Больше всего голосов получили два проекта: второй этап благоустройства Кировского сквера и общественное пространство на проспекте Ленина. Они набрали 63 и 19% голосов соответственно и будут благоустроены в 2020 году в рамках муниципальной программы.

В Кировском сквере в этом году заменят тротуарную плитку, выполнят работы по озеленению, ландшафтному дизайну, установке ограждений и арт-объектов. Запланирована реконструкция водонапорной башни. Все работы будут завершены ко Дню города. Второй этап – обустройство фонтана, укладка плитки, установка сцены и озеленение. На проспекте Ленина планируется заменить тротуарное покрытие, обустроить торшерное освещение, установить лавочки, урны и цветочницы.