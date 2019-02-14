Киреевское предприятие не выплатило работникам более 1,5 млн рублей

В Киреевске следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

По предварительным данным, руководство ООО «СтальКолорПрофиль» не выплатило сотрудникам заработную плату за октябрь 2018 года в размере 1 598 805, 93 рубля. Также было установлено, что у предприятия имеется задержка выплаты работникам заработной платы свыше трех месяцев.

– В настоящее время следователи провели обыск на предприятии, изъяли всю документацию, касающуюся заключения трудовых договоров с работниками предприятия, проводятся допросы потерпевших, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.