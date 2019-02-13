Под Тулой опрокинулась фура с апельсинами: видео
По предварительным данным, никто не пострадал. На участке трассы образовалась пробка.
Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня, 13 февраля, на трассе М-2 «Крым» в районе деревни Севрюково опрокинулась фура с апельсинами. По предварительным данным, никто не пострадал.
По словам очевидцев, на месте ДТП поврежден металлический отбойник. Апельсины оказались разбросаны по дороге.
На участке собралась пробка. Организовано реверсивное движение.
Другие статьи по темам
Место