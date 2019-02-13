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Под Тулой опрокинулась фура с апельсинами: видео

Под Тулой опрокинулась фура с апельсинами: видео

По предварительным данным, никто не пострадал. На участке трассы образовалась пробка.

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня, 13 февраля, на трассе М-2 «Крым» в районе деревни Севрюково опрокинулась фура с апельсинами. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам очевидцев, на месте ДТП поврежден металлический отбойник. Апельсины оказались разбросаны по дороге.

На участке собралась пробка. Организовано реверсивное движение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:41 +5
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