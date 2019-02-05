В Тульской области повысился уровень преступности

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как с этим бороться, обсуждали на расширенном заседании коллегии в прокуратуре области.

Сегодня, 5 февраля, в прокуратуре Тульской области под председательством Романа Праскова состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги ведомства за 2018 год и определили задачи на 2019-й.

В работе коллегии, в частности, приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов, председатgjyjель Тульской облдумы Сергей Харитонов, руководители судебных и правоохранительных органов региона, прокуроры.

Юрий Александрович Пономарев:

Юрий Пономарев – Мне очень приятно находиться здесь, в этом городе. В Туле я первый раз. Вижу, что это очень красивый и светлый город. На что я хотел бы обратить внимание? Мы проанализировали ситуацию, сделали анализ некоторых цифр. В целом, могу сказать, нас радуют результаты, которые на сегодняшний день достигнуты коллективом прокуратуры Тульской области. Есть позитив во многих направлениях.

В частности, Юрий Александрович отметил, что активность прокуратуры заметно возросла. Так, в ходе осуществления надзора за исполнением федерального законодательства выявлено свыше 56 тысяч нарушений. Есть рост выявленных и направленных заявлений в суды на сумму взыскания 306 млн рублей.

– Есть и другие позитивные цифры. Это свидетельствует об усилении работы общенадзорного блока. В то же время нет эффективности в работе прокуратуры Веневского района, Привокзального района Тулы и других, –

отметил Юрий Пономарев.

Активность прокуратуры заметно возросла по теме защиты жилищных прав – 406 заявлений (было 197).

– Непростой ситуация остается в сфере долевого строительства жилья. К сожалению, эта тематика, эти недостатки присущи не только Тульской области. В целом по стране существует эта проблема. К сожалению, на сегодняшний день она не ликвидирована полностью. В то же время благодаря прокурорскому вмешательству и деятельности администрации восстановлены в правах более 600 дольщиков. Это позитивная цифра, – отметил заместитель генерального прокурора РФ.

Юрий Александрович обратил внимание, что в Тульской области повысился уровень преступлений.

– К сожалению, должен констатировать, что Тульская область относится к регионам, где идет рост числа регистрируемых преступлений. Рост небольшой – на 7%, но он есть. На территории ЦФО в целом наблюдается тенденция к снижению уровня преступности – на 2,6%.

Есть рост преступлений средней тяжести – на 5%, а также количество краж – почти на 12%. Здесь, я думаю, есть над чем задуматься начальнику полиции области, проанализировать ситуацию.

Самое непонятное – рост на 469% количества преступлений, предусмотренных 325 статьей УК (похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия).

Также Юрий Пономарев отметил, что в регионе снизилась раскрываемость преступлений.

– Здесь прокуратуре и органам полиции стоит внимательно проанализировать ситуацию и понять, почему идет снижение раскрываемости, – подытожил заместитель генерального прокурора РФ.

Затем выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Органам прокуратуры отводится значительная роль в обеспечении правопорядка и безопасности. Вы осуществляете надзор за неукоснительным соблюдением законодательства во всех сферах жизнедеятельности государства. Благодаря слаженной работе силовых структур при координирующей роли прокуратуры не допущено ни одного факта преступления террористического характера. Выявлялись и пресекались противоправные деяния экстремистского характера.

Алексей Геннадьевич обратил внимание, что по итогам года отмечен рост зарегистрированных преступлений по отдельным направлениям деятельности. В частности, это преступления, совершенные на улицах и в общественных местах.

– Прошу активнее использовать свои полномочия и усилить работу по этому направлению. Выработать конкретные согласованные меры по исправлению сложившейся ситуации, – подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам губернатора, защита прав граждан в сфере трудовых и социальных отношений – одна из главных задач в работе прокуратуры.

– Благодаря своевременному принятию мер за истекший год работникам выплачены долги по зарплате на сумму свыше 100 млн рублей. Около 360 млн рублей на данный момент не выплачено. Эта сумма, если смотреть по регионам ЦФО и России в целом, незначительна, но для нашего региона, я считаю, это значительная сумма. Убедительная просьба держать этот вопрос на особом контроле, – обратился губернатор к прокурору области Роману Праскову.

Алексей Дюмин попросил сотрудников ведомства держать ситуацию с недобросовестными работодателями на контроле, своевременно пресекать факты нарушения трудового законодательства.

– Важно не допускать необоснованного увольнения работников предпенсионного возраста, а также отказа в приеме на работу по причине возраста, – сказал Алексей Дюмин.

Кроме того, губернатор отметил, что повышенного внимания требует защита прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

– Только за прошедший год вы выявили около 8000 нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Необходимо усилить жесткий надзор за тем, как коммунальные организации используют средства наших жителей. С этого года Тульская область перешла на новую систему обращения с отходами. Изменился порядок расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Управляющие компании должны скорректировать соответствующие тарифы.

Я прошу вас отслеживать ситуацию и к недобросовестным УК принимать меры прокурорского реагирования, – обратился Алексей Дюмин к прокурору.

Еще одно из приоритетных направлений прокурорского надзора – соблюдение жилищных прав граждан. В результате проведенных проверок в 2018 году было выявлено свыше 2,5 тыс. нарушений законодательства в этой сфере.

Алексей Дюмин подчеркнул, что вопросы переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта домов должны быть в центре внимания и в этом году.

– Актуальным остается и вопрос защиты прав при долевом строительстве многоквартирных домов. На любые их нарушения необходимо реагировать незамедлительно, – отметил глава региона.

Губернатор затронул вопрос борьбы с коррупцией. Органы прокуратуры должны сохранять жесткую позицию в отношении коррупционных нарушений и оперативно пресекать факты взяточничества, хищений и нецелевого использования бюджетных средств.

Особое внимание Алексей Дюмин уделил защите прав несовершеннолетних. Речь идет об охране их жизни и здоровья, соблюдении их имущественных и жилищных прав, защите от негативной информации в сети Интернет и т.д. Ситуация должна находиться на постоянном контроле.

Это особенно важно с учетом того, что в 2018 году рост подростковой преступности по сравнению с 2017-м увеличился почти на 9%.

По мнению главы региона, эта тенденция – следствие недостаточной профилактической работы со стороны образовательных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Алексей Дюмин попросил прокурорский корпус принять необходимые меры для исправления ситуации и в дальнейшем держать ее на контроле.

Губернатор также напомнил, что в этом году в регионе пройдет сразу несколько избирательных кампаний – выборы депутатов Тульской областной Думы, а также депутатов Тульской городской Думы и представительных органов 17 муниципальных образований.

– Необходимо обеспечить реализацию избирательных прав граждан, своевременно реагировать на любые нарушения законодательства. Наша общая задача – обеспечить честные, прозрачные выборы, – сказал Алексей Дюмин.

Прокурор Тульской области Роман Прасков доложил об итогах работы органов прокуратуры за прошлый год, а также о контрольно-надзорной и профилактической деятельности ведомства.

Прокуроры особое внимание уделяли вопросам расходования бюджетных средств, поступления налоговых и неналоговых доходов, соблюдения законов в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью, ЖКХ, выявления административных ограничений и барьеров, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности.

По мерам прокурорского реагирования организации погасили задолженность по налогам и сборам в сумме свыше 120 млн рублей и по страховым взносам – свыше 55 млн рублей. Ликвидирована задолженность перед хозяйствующими субъектами по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму 78 млн рублей.

В сфере ЖКХ прокуроры выявили 7845 нарушений закона, в суд направлено 940 исковых заявлений, внесено 1529 представлений, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 1280 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел.

По словам Романа Праскова, требуется активизировать надзорные мероприятия для выявления и пресечения коррупционных правонарушений в сферах с большими коррупционными рисками, подлежащих уголовно-правовой оценке, влекущих увольнение в связи с утратой доверия.

В 2018 году на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокуроры выявили свыше 54,8 тыс. нарушений закона. При этом 43,4 тыс. нарушений допущено на стадии приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях. Основная их часть связана с вынесением незаконных процессуальных решений, в том числе и при наличии явных признаков противоправных деяний. В прошлом году прокуроры выявили и поставили на учет 1708 ранее известных, но по разным причинам неучтенных преступлений.

В 2018 году в органы прокуратуры области поступило 45 042 обращения, что на 5,5% больше показателя 2017 года.

На личном приеме принято 14 052 гражданина.

Также на коллегии были выработаны конкретные меры по повышению эффективности деятельности в 2019 году.